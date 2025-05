Addio a Nino Benvenuti, un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive

Un minuto di silenzio per un simbolo dello sport italiano

Nino Benvenuti, nato sull'Isola d'Istria (una località marina, all'epoca territorio italiano) è stato uno dei più grandi pugili italiani di sempre, medaglia d'oro alle olimpiadi di Roma nel 1960 e campione del mondo nei pesi medi. È stato l'unico pugile italiano ad aver detenuto il titolo mondiale unanimamente riconosciuto di due categorie di peso (medi e superwelter). Nel 1992 è stato inserito nella International Boxing Hall of Fame, primo italiano a ricevere questo riconoscimento. Pur non in possesso della cittadinanza statunitense, è stato ammesso anche nella National Italian-American Sport Hall of Fame, per le sue imprese sportive ottenute nel suolo USA. La sua carriera, segnata da talento, eleganza e determinazione, ha ispirato generazioni di sportivi e appassionati. Il gesto simbolico del minuto di silenzio sarà un modo per l'intero movimento sportivo nazionale di rendere omaggio alla figura di un uomo che ha rappresentato con orgoglio e successo l'Italia sia sul ring che fuori. Benvenuti lascia un'eredità sportiva e umana straordinaria, che continuerà a vivere nel cuore di chi ha amato lo sport e i suoi grandi protagonisti.