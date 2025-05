CIP, Roberto Valori rinuncia alla corsa per la presidenza: "Scelta unitaria per il bene del movimento"

Roberto Valori non presenterà la propria candidatura alla presidenza del Comitato Italiano Paralimpico. A comunicarlo è lo stesso Valori, attuale vicepresidente vicario del Cip ed ex presidente della Federnuoto Paralimpica, attraverso una dichiarazione congiunta insieme a Mario Giunio De Sanctis, attuale presidente della Federazione Italiana Bocce, ora unico candidato in corsa per guidare l'Ente paralimpico. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e divisioni interne al movimento, in vista delle elezioni per la successione a Luca Pancalli. "La disputa elettorale ha creato una spaccatura in seno al movimento e la soluzione unitaria rappresenta una scelta responsabile, anche alla luce dell'esito delle elezioni primarie di FSP, atleti, tecnici, Enti di promozione, discipline associate, associazioni benemerite, volta a garantire sin da subito visione e prospettiva al Comitato, vista anche la nostra complementarietà" spiegano Valori e De Sanctis. Il confronto tra i due ha dunque portato a un'intesa che mette al primo posto il futuro del movimento paralimpico, a discapito di legittime aspirazioni personali. Valori continuerà comunque a offrire il proprio contributo alla crescita del Cip, mettendosi a disposizione per sostenere progetti e rafforzare la governance dell'ente con competenze ed esperienze.