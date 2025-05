Il 31 maggio ad Alghero in scena la World Triathlon Championship Series

Quella in arrivo sarà la quarta WTCS in Italia, e per la prima volta sarà Alghero a ospitare il prestigioso appuntamento, finora sempre tenutosi in Sardegna ma nella città di Cagliari. La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Triathlon con la collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per lo Sport e i Giovani, della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.

Gli atleti in start list

A partecipare alla World Triathlon Championship Alghero il gotha del triathlon internazionale, pronto a sfidarsi sulla distanza olimpica, che prevede 1.500 m di nuoto, 40 km di bici e 10 km di corsa.

Al maschile attesi nomi di altissimo livello come l’australiano Matthew Hauser, il canadese Tyler Mislawchuk, i francesi Lèo Bergere (bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024), Pierre Le Corre e Dorian Coninx, il portoghese Vasco Vilaca e il brasiliano Miguel Hidalgo. Tra gli azzurri Nicola Azzano, vincitore del Campionato Europeo di Triathlon Sprint 2024 a Balikesir.

Stesso discorso al femminile con due medagliate olimpiche a Parigi 2024: la francese Cassandre Beaugrand, oro, e la scozzese Beth Potter, bronzo. Attese al via anche la lussemburghese Jeanne Lehair, vincitrice della World Triathlon Championship Series Yokohama 2025, la tedesca Lisa Tertsch (terza classificata alla WTCS di Yokohama 2025) e l’americana Gwen Jorgensen.

Tra le azzurre, Alice Betto – per lei due edizioni di Giochi Olimpici (Tokyo 2020 e Parigi 2024) e bronzo al Campionato Europeo di Triathlon Olimpico nel 2024 a Vichy –, Verena Steinhauser – due Olimpiadi, a Tokyo 2020 e Parigi 2024 –, Bianca Seregni, reduce dalla scorsa edizione dei Giochi Olimpici, e Ilaria Zane.

La start list della tappa italiana di WTCS si preannuncia dunque tra le più prestigiose degli ultimi anni e, al momento, già vanta atleti provenienti da 25 nazioni diverse: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Danimarca, Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Turchia e Ungheria.

Il programma

Le dichiarazioni

Così Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani: “L’ingresso di Alghero tra le tappe della World Triathlon Championship Series per i prossimi tre anni rappresenta un traguardo raggiunto, che consente alla splendida cittadina sarda e all’intera regione di diventare vetrina mondiale di una delle discipline più dure e avvincenti, con la prospettiva di aprire un ciclo attraverso il quale offrire sempre qualcosa in più al circuito internazionale. Alghero presenta non solo le condizioni climatiche e paesaggistiche ottimali per lo svolgimento delle prove del triathlon olimpico, ma propone anche il fascino di un’offerta turistica e ricettiva "quattro stagioni", alimentata dalla ricchezza di contenuti culturali e ambientali che nel mese di maggio offriranno il meglio ad atleti, tecnici, dirigenti e appassionati che raggiungeranno la Sardegna da tutto il mondo. Un plauso alla Federazione Italiana Triathlon e al suo presidente Riccardo Giubilei per il lavoro svolto affinché arrivasse questa assegnazione, segno del rispetto e del riconoscimento della Federazione internazionale, un risultato ottenuto anche grazie alla collaborazione tra le istituzioni politiche e sportive del territorio che, insieme al Governo, hanno lavorato congiuntamente per raggiungere lo stesso obiettivo. Un bell'esempio”.

Il presidente Fitri Riccardo Giubilei ha dichiarato: “Apriamo un nuovo quadriennio olimpico che ci porterà ai Giochi di Los Angeles 2028 con la presentazione della WTCS di Alghero, ancora una volta in Sardegna. Desidero ringraziare tutti coloro che stanno lavorando in squadra con la Federazione Italiana Triathlon per realizzare un appuntamento che è diventato un punto di riferimento nel calendario mondiale e che ha regalato grandissime emozioni a tutti gli appassionati della multi disciplina. Grazie al Governo italiano, al Ministro dello Sport Abodi, alla Regione Sardegna e a World Triathlon per questa sinergia che continua ad assicurare qualità e crescita al triathlon italiano e internazionale. Aspettiamo a maggio le migliori triatlete e i migliori triatleti del mondo per vivere insieme la terza WTCS della stagione in quella meravigliosa isola che è la Sardegna”.

Franco Cuccureddu, Assessore al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna: “La World Triathlon Championship Series Alghero è un’opportunità straordinaria per promuovere la Sardegna come destinazione sportiva di eccellenza, capace di coniugare competizioni di altissimo livello con la bellezza del territorio. Siamo orgogliosi di ospitare questa manifestazione che rafforza il posizionamento della nostra isola nel panorama internazionale, valorizzando non solo le nostre coste, ma anche la cultura e l’ospitalità che ci contraddistinguono. Il turismo sportivo è un pilastro strategico per attrarre visitatori durante tutto l’anno e continueremo a investire in eventi di prestigio come questo”.

Raimondo Cacciotto, Sindaco di Alghero: “I migliori atleti del mondo di Triathlon si troveranno nella Riviera del Corallo per la tappa italiana del World Triathlon Championship Series 2025. Alghero è pronta ad accogliere questo grande evento, nell’ambito di un programma di manifestazioni sportive in grado di fare da vetrina promozionale della città e della Sardegna all’estero. Il World Triathlon ad Alghero è uno dei tasselli più importanti che ci consente di aprire un nuovo ciclo di grande prestigio nel panorama agonistico di questa spettacolare specialità”.

Graziano Porcu, Presidente della Fondazione Alghero, ha dichiarato: “La World Triathlon Championship Series è un’occasione strategica per affermare Alghero come meta di riferimento nel turismo sportivo internazionale. L’evento valorizza la vocazione outdoor del territorio, perfettamente in linea con l’identità della città, e offre nuove opportunità di crescita economica sostenibile. Puntiamo sulla promozione di Alghero come training destination e sull’integrazione tra sport, turismo e ambiente, per contrastare la stagionalità e rendere la nostra città viva e attrattiva tutto l’anno”.

Venerdì 30 maggio:

10.30-11.30 prova percorso bici

11.45-12.45 prova percorso nuoto

Sabato 31 maggio:

11.30 Partenza gara femminile

13.40 Cerimonia di premiazione gara femminile

15.45 Partenza gara maschile

17.50 Cerimonia di premiazione gara maschile