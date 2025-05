Rieti Sport Festival nel segno della prevenzione: alzato il sipario sulla 10ª edizione

RIETI - Anche in questo 2025, come ormai accade da 10 anni, si rinnova l'appuntamento con il Rieti Sport Festival . Il sipario si è alzato nel corso della conferenza di presentazione andata in scena nel dehor dell’Asso Sporting Club dove sono arrivati atleti, animatori sportivi, associazioni, appassionati di sport e molte autorità in vista della decima edizione, in programma dal 5 all'8 giugno .

Presentazione Rieti Sport Festival, i relatori

Al completo il tavolo dei relatori: Assessore allo Sport del Comune di Rieti, Chiara Mestichelli, Consigliere provinciale Maurizio Ramacogi, delegato del CONI LAZIO, Riccardo Guerci, Don Roberto D’Ammando (Direttore dello Sport – Diocesi), il vice Presidente della Fondazione Varrone, Luigi Manzara e i vertici della ASL di Rieti.

La collaborazione con la ASL di Rieti

In virtù dell’adesione del Rieti Sport Festival al Progetto regionale PP3 Luoghi di lavoro che promuovono la salute”, nella decima edizione è stata siglata una collaborazione con la ASL di Rieti sul tema sport e prevenzione. Hanno partecipato alla conferenza i dirigenti della ASL: Direttore amministrativo della ASL, Dott.ssa Elisabetta Nigi, Dott. Gianluca Fovi de Ruggiero, responsabile Dipartimento di Prevenzione e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Igiene e Sanità pubblica della ASL di Rieti, Dott. Carmine Falsarone, responsabile dell’Unità operativa complessa di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Asl di Rieti. L’azienda sanitaria sarà presente con 2 camper attrezzati per gli screening nella 4 giorni e promuoverà un convegno il 7 giugno nello spazio del talk sportivo, sui temi: sport e nutrizione, sport e ambiente, sport e prevenzione.

Un grande villaggio sportivo nelle piazza del centro storico

La festa dello sport torna dunque nel cuore della città, con un grande villaggio sportivo sviluppato su tre piazze del centro storico con circa 30 postazioni di associazioni sportive, numerose discipline, aree attrezzate per seminari, dimostrazioni, campi di basket, tatami, pedane, tra cui circolare e provare liberamente per tutti e 4 giorni della kermesse sportiva fino alle ore 24. Anche quest’anno molte discipline saranno le protagoniste del Villaggi, tra cui: enduro, ciclismo, boxe, bike trial, scherma storica, vichinga, classica, arti marziali, aerial, volley, Aerial, TRX, Pole Dance, Super Jump, Pilates, Zumba, Jujitsu, BJJ, Kudo, Muay Thai, ginnastica ritmica ed artistica, yoga wheel, verticalismo, basket, volley, basket in carrozzina, baskin, wheelchair tennis, pickleball, mini tennis. Torna il calcio su maxi schermo in piazza per la partita della Nazionale. Previsto il 5 giugno incontro per ricordare Gianni Mastroiaco: quarant’anni dopo la tragedia di Heysel a cura di Stefano Mariantoni. Arriveranno domenica sul tatami di piazza Vittorio Emanuele, gli azzurri della Fijlkam. Spazio per gli amici a quattro zampe con la dog dance e tante performance artistico-sportive, come verticalismo, aerial, spettacoli di ginnastica artistica e ritmica, danza africana.

Carlo Verdone il super ospite della kermesse

Arrivano i nomi di alcuni personaggi che riceveranno il tradizionale Premio RSF 2025: il 5 giugno la kermesse sportivo-artistica il comico Massimo Bagnato, super ospite di venerdì 6 giugno Carlo Verdone ed ospite a sorpresa per la chiusura di domenica 8 giugno. “Senza Stefano al mio fianco, non avrei potuto fare nulla”, sottolinea Sergio Battisti rivolto a Meloccaro che con la sua proverbiale verve risponde: “Siamo arrivati alla dichiarazione d’amore?”. Tra i due ideatori del Rieti Sport Festival c’è grande sintonia ed oggi a dieci anni da quella felice intuizione si rendono conto che il progetto è andato oltre ogni aspettativa. “Non ci si arricchisce con il Rieti Sport Festival, questo è certo, ma andiamo avanti per amore del territorio e dello sport", prosegue il giornalista e ancorman Stefano Meloccaro che auspica per il Festival di continuare ad essere un attrattore, un contenitore per parlare di sport e fare sport in ogni luogo della città.

Rieti Sport Festival, i partners dell'edizione 2025

L’edizione 2025 è stata supportata dal Comune di Rieti, dalla Provincia di Rieti, dalla Regione Lazio, dalla Fondazione Varrone e patrocinata da Sport e Salute e dal CONI. Speciale collaborazione con la ASL di Rieti in seguito all’adesione al progetto regionale PP3. Si conferma il sostegno prezioso di uno dei principali gruppi bancari d’Europa Intesa Sanpaolo e il supporto di alcune delle migliori aziende italiane nel food: DimmidiSì - La Linea Verde, gruppo italiano leader nell'ortofrutta, Zanetti Formaggi e Igor Gorgonzola. Rinnovata anche quest'anno la partnership con SKY SPORT, il CORRIERE DELLO SPORT – STADIO e RADIO CAPITAL. Confermata la convenzione con il Liceo Scientifico Jucci. Non rimane che iniziare il conto alla rovescia per la Festa dello sport più attesa dell'anno. Il programma completo è visionabile sul sito rietisportfestival.it ed è suscettibile di modifiche.

L'albo d'oro del Rieti Sport Festival

Nelle passate edizioni sono stati premiati molti personaggi, tra cui: Paolo Bonolis, Neri Marcorè, BeBe Vio, Valentina Vezzali, Carlo Verdone, Lorella Cuccarini, Fabio Ongaro, Andrea Lo Cicero, Alessio Sakara, Enzo Salvi, Davide Bonora, Giovanni Malagò, Bruno Vespa, Paolo Di Canio, Massimo Giletti, Tommaso Paradiso, Maria Grazia Cucinotta, Max Giusti, Raoul Bova, Gene Gnocchi, Kristian Ghedina, Giorgio Rocca, Massimo Rigoni, Stefano Tacconi, Arianna Talamona, Maurizio Stirpe, Gabriele Gravina, Lorenzo Porzio, Gigi Di Biagio, Andrea Silenzi, Sandro Cesaretti, Max Gazzè, Davide Rossi, Pierdavide Carone, Gimmy Ghione, Federico Dionisi, Mattia Furlani, Francesco Moser, Davide Re, Luciano Serafica, Daniele Cassioli, Vito Cozzoli, Stefania Belmondo, Ivan Zazzaroni, Maria Teresa Motta, Claudio Culasso, Pierluigi Pardo, Totò Schillaci, Luca Pancalli, Andrea Scanzi, Corrado Barazzutti, Federica Brignone, Giovanni Vernia, Giuseppe Brindisi, Miki Biason, Francesco Fenici, Elena Micheli Sinisa Mihajlovic, Gilles Rocca, Kristian Ghedina, Tomas Slavik, Airton Cozzolino, Gianni Rivera, Marino Bartoletti.