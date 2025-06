San Marino da record ai Giochi dei Piccoli Stati d'Europa: 31 medaglie ad Andorra, 8 gli ori

SAN MARINO - Bottino straordinario per la delegazione olimpica di San Marino alla 20ª edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa , che si è tenuta nel Principato di Andorra. Sono arrivate 31 medaglie, di cui 8 ori, 10 argenti e 13 bronzi, record assoluto lontano dalla Repubblica del Titano nella quarantennale manifestazione patrocinata da CIO e Comitati Olimpici Europei, con 9 Paesi coinvolti tra San Marino (33.500 abitanti), Andorra (87.400), Cipro (1.7 milioni), Islanda (397.700), Lichtenstein (40.900), Lussemburgo (679.400), Malta (544.400), Monaco (38.300) e Montenegro (633.500). Il precedente primato dei sammarinesi risaliva a Cipro nel 2009 con 29 podi e 5 ori, con bottino superiore anche alla spedizione di Malta del 2023 per 6 ori su 22 medaglie (in Montenegro nel 2019 erano state 13, a San Marino 30 nel 2017).

Giochi dei Piccoli Stati d'Europa, pieno di medaglie per San Marino

In vasca il bottino maggiore della spedizione biancazzurra, con il commissario tecnico Luca Corsetti, con 15 medaglie: mattatori Matteo Oppioli (6, di cui 3 individuali e 3 staffette), Loris Bianchi (4, di cui 2 individuali e 2 staffette) ed Elisa Celli (3, di cui 2 individuali e una staffetta). «Abbiamo fatto qualcosa di storico - dice Christian Forcellini, presidente dal marzo scorso del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e alla prima spedizione nel nuovo ruolo -, si tratta di un record assoluto impensabile alla vigilia. Speravamo di fare meglio delle ultime due edizioni tra Malta e Montegranaro. Un onore guidare una delegazione fantastica che ha dato tutto, ogni atleta ha messo in campo cuore e determinazione. Dietro ogni medaglia ci sono sacrificio e impegno. San Marino ha piccoli numeri ma grandi capacità e potenzialità che cerchiamo di valorizzare al meglio». Soddisfazione è stata espressa dal Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, che ha dato risalto alle imprese sportive della delegazione con 84 atleti.

Jasmine Verbena d'oro nel nuoto artistico

Nel nuoto artistico solo libero, in mattinata ha ottenuto l’oro Jasmine Verbena, 25 anni, che ha bissato quello conquistato ieri (sabato 30 maggio) nel solo tecnico. Grande prestazione sulle note del brano “Hymne à l'amour”, sotto gli occhi compiaciuti dell’allenatrice Simona Chiari. Punteggio finale di 187.9350. L’ultima giornata di competizioni si è aperta con il bronzo nel ciclismo di Valentina Venerucci nella gara in linea del ciclismo. «Ero un po’ stanca - ha detto Verbena -, questa gara più difficile rispetto al solo tecnico. Sono contenta tenuto conto che partecipavo per la prima volta ai Giochi. Ora parto subito per il Portogallo dove la prossima settimana ci sono gli Europei». Nella ginnastica artistica bronzo anche per Gioia Casali, nella finale individuale della palla.

Nell'atletica trionfo e nuovo record nazionale per la 4x100 maschile

Nell’atletica leggera argento per la ventenne Alessandra Gasparelli nei 200 metri piani con 24:22, dopo aver ottenuto il 2° posto nei 100. Oro nella staffetta 4x100 maschile con Francesco Molinari, Giammarco Gulini, Alessandro Gasperoni e Francesco Sansovini, con il tempo di 40.99 che è anche nuovo record nazionale di San Marino. Questa è stata la 31ª e ultima medaglia, con l’8° podio più alto della spedizione. Dalla staffetta 4x100 femminile con Rebecca Guidi, Greta San Martini, Noemi Cola e Alessandra Gasparelli è venuto il nuovo primato sammarinese di 47.57, migliorando di quasi un secondo il precedente stabilito a inizio maggio (48.41).