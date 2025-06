ATV Legends Open: i simboli azzurri del tennis in campo il 7 e l'8 giugno

In uno dei Circoli più antichi e prestigiosi di Roma, l'Antico Tiro a Volo, con la location più suggestiva della Capitale, si disputerà la Prima Edizione del Torneo ATV LEGENDS OPEN. Parteciperanno, Sabato 7 e Domenica 8 Giugno 2025, gli Otto più importanti giocatori italiani, ex professionisti, che si contenderanno sui campi in terra battuta il titolo del 2025. Con il patrocinio della FITP e del Comune di Roma, sarà una due giorni di grande tennis e massima competitivita' tra Campioni che hanno ancora tanta voglia di vincere ed il giusto entusiasmo per divertire il numeroso pubblico che vivrà l'Evento nello scenario unico del Circolo nel cuore dei Parioli.