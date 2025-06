Polisportiva, nasce la Lazio Sup: il 28 giugno Open Day a Focene

Una tavola, una pagaia e il mare: così la S.S. Lazio SUP si presenta al grande pubblico. Sabato 28 giugno, a partire dalle ore 8:00, la neonata sezione della storica polisportiva biancoceleste dedica una giornata interamente gratuita alla scoperta dello SUP, acronimo dello Stand Up Paddle. Uno sport acquatico in rapida ascesa: si pratica in piedi su una tavola simile a quella da surf, pagaiando su acque calme o mosse. È adatto a tutte le età e offre numerosi benefici: migliora l’equilibrio, potenzia il core (complesso muscolare che forma la parte centrale del corpo) e aiuta a tonificare tutti i muscoli. Non solo: è anche una forma di benessere mentale, grazie al contatto diretto con la natura e al ritmo rilassante della pagaiata, e strumento di inclusione e socialità tra nuove amicizie e divertimento. L’evento si terrà sul litorale romano, presso lo stabilimento “40 Gradi all’Ombra” a Focene, e sarà aperto ad adulti e bambini dai 7 anni in su. L’Open Day permetterà ai partecipanti di salire per la prima volta su una tavola da SUP, accompagnati da istruttori qualificati e in totale sicurezza, con prove di equilibrio sulla terraferma e in acqua, condizioni climatiche permettendo. Le lezioni saranno a numero chiuso: per partecipare è necessario prenotarsi (tel. 3517304237 o sulle pagine Facebook e Instagram “Lazio Sup”) e presentare un certificato medico sportivo non agonistico. Non servono particolari raccomandazioni sull’equipaggiamento: alle tavole e alle pagaie penserà la Lazio Sup. “Con la S.S. Lazio SUP vogliamo portare questa disciplina alla portata di tutti – spiega Marco Sanzari, presidente della sezione e istruttore federale –. Il SUP è uno sport completo, divertente e perfetto per tutte le generazioni. L’Open Day del 28 sarà un’occasione per scoprirlo in un ambiente accogliente e sicuro. Vi aspettiamo a Focene”.