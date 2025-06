Trofeo Italiano beach rugby 2025: le Fiamme Oro Rugby, organizzano la tappa nazionale a Maccarese, 1° trofeo coppa Lazio Beach Rugby

Ileffettuerà anche quest'anno la tappa al, in via Praia a mare snc - 00054 Fiumicino (RM - località Maccarese), appuntamento fissato per il 5 luglio. L’iniziativa è partita il 24 maggio e avrà coinvolto al termine 13 regioni italiane: dallaal, con lache ospiterà 7 eventi. L’attività in spiaggia sta offrendo momenti di condivisione, aggregazione, confronto, ma anche divertimento. L’obiettivo è quello di promuovere ilsul territorio nazionale, coinvolgendo un gran numero di pubblico. Gli appuntamenti e le varie iniziative non finiscono qui. La giornata,organizzata dalle, vedrà lo svolgimento di un altro torneodedicato alla fascia, competizione pianificata dale dal. Ci sarà anche un torneo di, organizzato unitamente alla. Per la tappa deldel 5 luglio 2025 sarà possibile prenotare, fino ad esaurimento posti riservati, una postazione comprensiva d’ingresso, servizi, ombrellone e 2 lettini al prezzo in convezione di 14,50 euro. Per effettuare la prenotazione è necessario inviare una mail a massimo.maurotto@lazio.federugby.it - entro e non oltre il 25 giugno 2025 -. (Le prenotazione sarà registrata in ordine di arrivo: data ed orario). Per i genitori dei ragazzi, che parteciperanno al torneo di, sono previste delle convenzioni sulla quota di prenotazione. Per avere maggiori informazioni è possibile inviare una mail sempre a massimo.maurotto@lazio.federugby.it (entro e non oltre il 25 giugno 2025). Il programma della giornata: 9:30 - Raduno previsto per le società Under 12, dalle 10:00 alle 12:30 - Attività Under 12, dalle 13:00 alle 13:45 - Attività Beach Tag Rugby, 14:00 - Raduno previsto per società senior, dalle 14:30 alle 19:30 attività Senior, a seguire - Premiazioni saluti e ringraziamenti.