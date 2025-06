Rieti Sport Festival, cala il sipario sulla decima edizione: "Siamo andati sempre avanti"

A ricordarci i benefici dell’attività fisica il Dott.Michele Santori (osteopata, kinesiologo, dottore in Scienze motorie, istruttore di Atletica leggera, naturopata) nel suo incontro sulla forza resiliente del corpo umano. Utili informazioni sono arrivate anche da parte di OFI LAZIO (ordine dei fisioterapisti), presenti con uno stand per promuovere “Fisioterapista in Ordine" la campagna contro l’abusivismo professionale e la campagna Return to sport per il ritorno allo sport dopo un infortunio.

Sul tatami della Palestra Xtreme Gym esibizione di acrotwerk e jujitsu e sul tatami centrale davanti alla fontana dei Delfini di piazza Vittorio Emanuele, gli atleti della Fijlkam, guidati dal delegato provinciale Danilo di Pietro hanno catturato l’attenzione del pubblico del RSF. Applausi per la squadra CTR( Centro Tecnico federale) Lazio Kata maschile e giovanile, ASD Tai- A no Kai laido spada tradizionale con il suo M° Enrico Salvi 6 dan.

Intanto in tutti gli altri campi, continue le attività e le dimostrazioni: tennis, basket, volley, bike trial della Diego Crescenzi. In un’area apposita, gli amici a 4 zampe si sono esibiti guidati dagli istruttori della ASD Pallina Venus, centro di addestramento per creare un rapporto di fiducia e rispetto con i propri cani.

Le Interviste

Ai microfoni del RSF, Tiziano Rosati, pilota pluricampione del Moto Club Ammotora, specializzato in gare su strada e tecnico federale. Il suo curriculum pilota vanta diversi trionfi tra i quali il titolo di Campione Italiano velocità in Salita (CIVS), per 3 anni consecutivi, ed inoltre ha conquistato le vette anche nel Campionato Europeo Velocità in Salita (E.H.C.C) dove si è laureato Vice Campione nel 2021/2023 e Terzo classificato nel 2022. Nel 2024, approda in un campionato Internazionale e quest’anno ad agosto Rosati gareggerà durante il Manx Gp sull'Isola di Man, dove si svolge la più grande e conosciuta corsa motociclistica su strada nel mondo.

Lo spettacolo

Grande attesa per l’esibizione di uno degli esponenti maggiori del verticalismo in Italia, Francesco Mazzone, acrobata professionista, fondatore della OHA ( Online Handstand Academy), un vero talento invitato nelle più importanti trasmissioni televisive in Italia e all’Estero. La sua arte circense, il suo perfetto equilibrismo, quella magica capacità di stare in equilibrio sulle mani, hanno ipnotizzato il pubblico del RSF.

Il Villaggio sportivo si è confermato il cuore pulsante del Rieti Sport Festival, un attrattore per numerose discipline sportive praticate sul territorio anche alla presenza di eccellenze e campioni. Nel Villaggio tutti possono fare sport, oltre le medaglie e i trofei, lo sport è senza barriere, è un modo per fare festa, per unire le persone, per creare delle sinergie e produrre opportunità. Un mezzo anche di coesione sociale visto il network creato tra tante federazioni, associazioni, movimenti, società che convivono 4 giorni condividendo la manifestazione con la gente, la comunità. Rieti conosciuta in Italia e nel mondo grazie allo sport. La felice intuizione nel 2016 di Stefano Meloccaro e Sergio Battisti ha dato via alla festa dello sport del centro Italia, Rieti al centro dello sport.

Citando la famosa Aria della Traviata, il Rieti Sport Festival con un brindisi nel cuore della città di Rieti, insieme agli animatori sportivi del Viallaggio, amici sportivi e collaboratori ha brindato alla decima edizione. Una festa di chiusura con il rituale taglio della torta offerta dalla Pasticceria il Cristallo che suggella un’edizione piena di emozioni e divertimento. Sotto questo sole è stato bello vedere tanta gente, di ogni età, praticare, ammirare, provare tante discipline sportive tra palazzi e fontane. “Portare lo sport tra la gente, è stato il nostro obiettivo” – commenta l’ideatore del festival, Sergio Battisti che ha condiviso questa avventura con il direttore artistico nonché giornalista sportivo Stefano Meloccaro, assente giustificato per motivi di lavoro; la finale del Roland Garros. “Dopo 9 anni e dieci edizioni ancora mi dà emozione vedere le piazze piene, musica, bambini e adulti girare per i campi sportivi dislocati nel centro storico, lo sport veramente può fare tanto per questo territorio, per me è la chiave di tutto. Viva lo sport! Ringrazio tutti quelli che mi seguono da anni, nonostante le difficoltà, le arrabbiature, i problemi, grazie a tutti quelli che non hanno mollato mai.!”.

Cala il sipario su una felice edizione, baciata dal sole e dalla gente.

L’edizione 2025 è stata supportata dal Comune di Rieti, dalla Provincia di Rieti, dalla Regione Lazio, dalla Fondazione Varrone e patrocinata da Sport e Salute e dal CONI e CIP. Speciale collaborazione con la ASL di Rieti in seguito all’adesione al progetto regionale PP3. Si conferma il sostegno prezioso di uno dei principali gruppi bancari d’Europa Intesa Sanpaolo e il supporto di alcune delle migliori aziende italiane nel food: DimmidiSì - La Linea Verde, gruppo italiano leader nell'ortofrutta, Zanetti Formaggi e Igor Gorgonzola. Rinnovata anche quest'anno la partnership con SKY SPORT, il CORRIERE DELLO SPORT – STADIO e RADIO CAPITAL. Confermata la convenzione con il Liceo Scientifico Jucci. Non rimane che iniziare il conto alla rovescia per la Festa dello sport più attesa dell'anno.

Il programma completo è visionabile sul sito rietisportfestival.it ed è suscettibile di modifiche.

