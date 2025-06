Mindful Triathlon, al centro il corpo in movimento: tutte le novità

La partnership nasce da un solido terreno valoriale condiviso, che pone al centro il corpo in movimento e la ricerca interiore e relazionale. Entrambi i brand credono che il movimento sia un atto quotidiano di libertà e presenza e promuovono uno stile di vita accessibile, inclusivo e ispirato al benessere.

Le collezioni firmate Altavia riflettono concretamente questi valori: versatili, funzionali e curate nel design, sono pensate per accompagnare ogni persona – indipendentemente dal livello di preparazione – in un percorso dinamico, autentico e consapevole. Un invito a vivere il movimento come esperienza trasformativa, dentro e fuori dalla quotidianità.

All’interno del Wanderlust Village, Altavia sarà presente con uno spazio esperienziale dedicato a favorire connessioni autentiche, ispirare nuove abitudini e raccontare storie di trasformazione. Un corner aperto e creativo, dove vivere sessioni e attività di consumer engagement progettate per creare sinergie naturali tra i Wanderluster e il brand.

Altavia sarà presente in un Village ampliato progettato per trasformarsi in un vero e proprio viaggio esperienziale ed emozionale, con nuove aree tematiche su misura pensate per offrire un’immersione profonda in diversi aspetti del benessere.

«Siamo felici di intraprendere questo percorso con Altavia, un partner che condivide con noi la passione per il movimento come stile di vita», afferma Simone Tomaello, Country Manager di Wanderlust Italia. «Una sinergia che ci accompagnerà in un’edizione carica di energia, pensata per ispirare e connettere attraverso esperienze sempre più autentiche e inclusive».

«Questa partnership con Wanderlust nasce da una visione condivisa: crediamo entrambi nel potere del movimento come forma di espressione, equilibrio e benessere», afferma Angelo Perna, Direttore Marketing OVS. «Altavia incarna tutto questo — è un brand che unisce performance e stile, pensato per accompagnare le persone in ogni momento della loro giornata, dall’energia dell’allenamento alla libertà del tempo libero.»

Con Altavia al suo fianco, Wanderlust 108 continua a lavorare all’edizione 2025 con l’obiettivo di arricchire costantemente il format, mantenendo sempre alta la qualità dell’evento e offrendo un coinvolgimento autentico e significativo per la community. Attraverso contenuti di valore e collaborazioni coerenti, ogni partner contribuisce a instaurare un dialogo naturale con il pubblico, rafforzando l’identità dell’evento come spazio di crescita, ispirazione e benessere a 360 gradi.