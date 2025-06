Vince la coppa del mondo delle freccette ma esulta e perde un dente: il bizzarro colpo di scena

FRANCOFORTE (GERMANIA) - Incredibile quanto accaduto durante la finale di Coppa del Mondo di freccette , disputata ieri sera (venerdì 13 giugno): il giocatore ceco Petr Krivka ha incredibilmente perso un dente nel bel mezzo dei festeggiamenti dopo aver ottenuto una spettacolare vittoria in finale contro l' India , battuta 4-2 . Un momento di trionfo che si è ben presto trasformato in una scena a dir poco bizzarra .

Krivka perde il dente durante la finale di freccette: i dettagli

Il curioso incidente, ripreso in un video diventato virale su 'X', mostra infatti Krivka che lancia la freccetta della vittoria nella D20 e festeggia con il compagno di squadra, Karel Sedlacek, all'Eissporthalle di Francoforte. Mentre agita i pugni per celebrare il trionfo, il dente di Krivka si stacca volando fuori dalla bocca: a quel punto il giocatore ceco si rende conto dell'accaduto e si china per raccoglierlo da terra. Poi, con grande nonchalance, lo mette in tasca e stringe la mano agli avversari indiani dopo la finale.