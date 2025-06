Trionfo azzurro ai Mondiali di judo: Bellandi medaglia d'oro

L'olimpionica azzurra Alice Bellandi ha vinto la medaglia d'oro ai mondiali di judo in corso a Budapest. Nella categoria -78 kg la nostra portacolori, che gareggia per le Fiamme Gialle, ha battuto in finale la tedesca Anna Monta Olek. Bellandi, al rientro dopo il titolo olimpico di Parigi 2024, sui tatami della Papp László Sportaréna aveva battuto in precedenza la keniota Zeddy Cherotich, l'ungherese Nikolett Sagi e la cinese Ma Zhenzhao vincendo la Pool C dei -78 kg.