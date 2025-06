Coni, Ciro Bisogno eletto coordinatore nazionale degli enti di promozione sportiva

Il presidente delle Polisportive Giovanili Salesiane, Ciro Bisogno, è stato eletto coordinatore nazionale degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni per il quadriennio 2025-2028. "Proverò ad interpretare questo ruolo con grande senso di equilibrio e responsabilità nell'interesse di tutte le anime della promozione sportiva italiana che costituiscono una risorsa inestimabile al servizio di questo Paese e nei confronti delle quali nutro grande rispetto e ammirazione. Ringrazio Damiano Lembo - Presidente Nazionale US ACLI, al quale succedo, per il lavoro svolto con impegno, coraggio e dedizione in questi anni non semplici per l'intero movimento sportivo. Complimenti e buon lavoro inoltre ad Antonino Viti Presidente di ACSI Nazionale e Paolo Serapiglia, Presidente di ENDAS Italia, eletti rispettivamente Vice Coordinatore Vicario e Vice Coordinatore. Ci sono tanti temi da affrontare e condividere insieme e sui quali siamo chiamati a fornire il nostro valido e tempestivo contributo sempre nell'interesse esclusivo delle migliaia di associazioni e dei milioni di tesserati ai quali quotidianamente garantiamo il diritto alla pratica sportiva. Grazie infine alle Polisportive Giovanili Salesiane per avermi condotto fin qui”, ha dichiarato Bisogno.