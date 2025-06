Herbalife celebra l'Olympic Day

L’azienda, leader nel settore del benessere e da sempre impegnata nel promuovere uno stile di vita attivo e sano, consolida ancora una volta il proprio legame con il mondo sportivo, rafforzato in Italia dal ruolo di Sponsor del CONI e Sponsor Olimpico e Paralimpico dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

L’Olympic Day, introdotto ufficialmente nel 1948 su proposta del membro ceco del CIO, Dr. Gruss, è oggi un appuntamento celebrato in tutto il mondo per ricordare i principi fondanti del Movimento Olimpico, ovvero l’unione tra popoli, il rispetto e l’eccellenza, attraverso la pratica sportiva.

Herbalife condivide profondamente questi valori e li traduce concretamente nel proprio impegno con il mondo dello sport: in particolare con la linea di integratori sportivi Herbalife24. Oggi l’azienda sponsorizza oltre 150 atleti e squadre in tutto il mondo e e cinque comitati olimpici nazionali. In Italia, Herbalife è partner della Federazione Italiana Nuoto e della Divisione Calcio a 5 e, dal 2016, è a fianco degliatleti dell’Italia Team come Sport Nutrition Supplement Sponsor del CONI.

In un anno particolarmente significativo che celebra i suoi 45 anni di attività, Herbalife si prepara a vivere da protagonista l’attesa per il grande appuntamento olimpico italiano del 2026, supportando da vicino anche tre atleti che rappresenteranno il nostro Paese nei Giochi Invernali: Arianna Fontana (short track), Matteo Rizzo (pattinaggio di figura) e Federico Pelizzari (sci paralimpico), tutti membri del Team H24. Accanto a loro anche volti noti dello sport italiano come Arianna Errigo (scherma), Simone Alessio (taekwondo) e Matteo Zurloni (speed climbing), testimoni di un progetto che va oltre lo sport, per promuovere un messaggio di benessere, determinazione e spirito di squadra. Con l’avvicinarsi di Milano Cortina 2026, che rappresenterà uno degli eventi sportivi più importanti ospitati dal nostro Paese negli ultimi anni, l’impegno di Herbalife si inserisce nel più ampio contesto della promozione di uno stile di vita sano, sostenuto da una corretta alimentazione e da una costante attività fisica: un modo concreto per rendere omaggio allo spirito olimpico e per ispirare le persone in tutto il mondo a migliorare se stesse, ogni giorno.

