Buonfiglio: “Il mio Coni? Occhio a base e competenze”

«Non vedo l’ora di cominciare». Luciano Buonfiglio, 74 anni, raccoglie l’eredità di Giovanni Malagò alla guida del Coni. L’entusiasmo non gli manca. «Prepareremo subito un’agenda di incontri istituzionali per ragionare con il governo su un piano quadriennale». Eccola qui la discontinuità con la gestione Malagò, molto spesso in conflitto con il mondo politico.