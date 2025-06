Coni, Lunetta: “In Giunta con obiettivi ambiziosi. Buonfiglio amico e ispiratore”

Trentasette i voti ricevuti al CPO Giulio Onesti: “Questa elezione, con il maggior numero di suffragi tra i candidati, rappresenta per me la conferma che il valore di una persona può andare oltre ogni considerazione legata al genere, alla popolarità della disciplina o all’anzianità sportiva”, aggiunge Lunetta che si congratula con Luciano Buonfiglio, nuovo Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano: “La sua elezione rappresenta un importante successo per l’intero CONI, che ha individuato in uno dei suoi uomini migliori la guida per il quadriennio appena avviato. A livello personale, considero Luciano non solo un amico, ma anche una figura profondamente ispiratrice, per la sua capacità di incarnare i valori del fair play, della moderazione, del dialogo e dell’inclusione: principi che dovrebbero costituire le fondamenta di ogni autentica esperienza sportiva”, sottolinea. Un giugno da incorniciare per la numero 1 della Fidesm, eletta pochi giorni fa Vicepresidente per la comunicazione della World DanceSport Federation. Un risultato dedicato “alle paure e alle insicurezze di tutte le ballerine e a tutte le donne: se lo puoi sognare, lo puoi fare”, le sue parole dopo la nomina.