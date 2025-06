"Dal Ring al Tatami", le Palestre Popolari di Roma insieme per il rimettere al centro le periferie

ROMA - Trasformare le piazze delle periferie romane in luoghi di dialogo partendo dallo sport : nasce " Dal Ring al Tatami ", il progetto delle palestre popolari che promuove l’inclusione culturale e sociale delle borgate di Roma. A cura della dalla Palestra Popolare Quarticciolo , in rete con le ASD Popolare San Lorenzo, Colle Salario e Tufello Combat , il progetto è promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, in quanto vincitore dell’Avviso Pubblico Artes et Iubileum - 2025, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU per grandi eventi turistici nell’ambito del PNRR (sulla misura M1C3 - Investimento 4.3 - Caput Mundi ).

Roma, una città "che combatte e che resiste"

Accanto a quella dei grandi monumenti del Centro Storico, c’è una Roma “che combatte e che resiste”, come riporta il titolo della mostra fotografica che farà parte delle numerose iniziative con accesso libero e gratuito previste per l’estate-autunno: gare sportive agonistiche e amatoriali, dimostrazioni pratiche e tornei aperti, mostre itineranti e proiezioni di documentari sullo sport come strumento di emancipazione, dibattiti tra comunità e amministrazioni: "Dal Ring al Tatami" nasce per promuovere lo sport di base come veicolo di coesione sociale per valorizzare il patrimonio culturale e sportivo popolare di una città che da sempre ha il proprio cuore pulsante nelle periferie. Attraverso cinque eventi tra Quarticciolo, Nuovo Salario, Tufello e San Lorenzo, l’obiettivo è quello di unire sport, cultura e sensibilizzazione ambientale partendo dai valori dello sport popolare: un movimento sociale che utilizza lo sport come mezzo di inclusione e riscatto del territorio.

"Dal Ring al Tatami", il programma

Tutte le attività sportive, culturali e formative saranno gratuite ed ecologiche, coinvolgendo tutte le fasce sociali. Si parte il 28 giugno con l’evento dell’ASD Palestra Popolare Quarticciolo che, a Piazzale delle Gardenie, allestirà “Ring” e “Tatami” in piazza con ospiti internazionali legati al movimento dello sport popolare nel mondo. Il 19 luglio è previsto il secondo incontro, organizzato a Piazza dei Sanniti dalla Popolare San Lorenzo: da qui partirà la mostra itinerante, che affiancherà tornei e dibattiti aperti a tutti e tutte. In autunno saranno organizzati gli appuntamenti di Tufello e Tiburtino III con un appuntamento finale nuovamente a San Lorenzo per confrontarsi sull’iniziativa. Ogni appuntamento sarà raccontato anche in radio (sulle frequenze di Radio Zainet, Radio Jeans e Hotblockradio) grazie alle postazioni radiofoniche che saranno allestite all’interno delle Palestre. Rimettere al centro le periferie e i suoi abitanti, valorizzare la diversità e il dialogo, ricreando quello spirito di comunità che le grandi metropoli come Roma tendono a far scomparire. Le associazioni e i gruppi multiculturali sono al centro di questo cambiamento che parte dallo sport per arrivare alla città, in un Giubileo che deve unire i margini alle centro.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Fiamma Quiroz, Presidente ASD Palestra Popolare Quarticciolo: "Il progetto Dal Ring al Tatami è pensato per offrire uno spazio accessibile, sicuro e aperto a tutte e tutti. La palestra del Quarticciolo è un luogo dove lo sport è occasione di incontro, crescita e partecipazione. Un progetto pensato per rafforzare la comunità, costruire legami e promuovere il benessere, soprattutto tra i più giovani". Antonella Cantalini, Presidente ASD Popolare San Lorenzo: "Abbiamo scelto di partecipare a questo progetto per portare lo sport fuori dalle palestre e restituirlo alle piazze, dove diventa in maniera aperta e diffusa incontro, condivisione, cultura. Vogliamo creare un modello che, partendo dai gesti semplici dello sport di base, riaccenda il dialogo tra le persone e le istituzioni. Manifestazioni come questa fanno risuonare le città di energia vitale, valorizzano i talenti nascosti e intrecciano legami tra le realtà sportive del territorio".

Come raggiungere la location in modo sostenibile:

- Stazione Gardenie (metropolitana di Roma Linea C)

- Linee 213, 412, 542, 543, 544 (autobus)

- Linee tranviarie 5 e 12 (tram)