Mondiale Off Shore 2025: spettacolo, velocità e adrenalina a Rodi Garganico

Le acque cristalline del Gargano si preparano a ospitare un evento straordinario: il Campionato del Mondo di Off Shore - Grand Prix Regione Puglia -Trofeo Città di Rodi Garganico - Memorial Mario Paolo Masiero, che porterà a Rodi Garganico i migliori piloti internazionali della motonautica mondiale. Una manifestazione ad alto tasso di adrenalina che trasformerà il porto turistico in un palcoscenico marino senza precedenti. Dal 3 al 6 luglio, la città sarà al centro dell’attenzione mondiale grazie a una kermesse che unisce sport, passione e territorio. Gare mozzafiato, imbarcazioni di ultima generazione e una cornice paesaggistica da sogno renderanno questa edizione del Mondiale Offshore un evento memorabile per partecipanti e spettatori. Main partner dell’evento è la Regione Puglia – Assessorato allo Sport, a conferma dell’impegno delle istituzioni regionali nella promozione dello sport e della valorizzazione del territorio. L’evento si svolge sotto l’egida della FIM – Federazione Italiana Motonautica e della UIM – Union Internationale Motonautique, le più alte autorità sportive nel settore della motonautica.

Il programma delle gare

• Giovedì 3 luglio: Configurazione delle aree – Iscrizione e controlli tecnici – Riunione piloti

• Venerdì 4 luglio 10:00-12:00: Prove Libere - Campionato Mondiale - Campionato Italiano Off- Shore classe 3D-5000. 16:00-17:30: SHORT RACE-GARA CORTA Campionato Mondiale Off Shore classe 3D-5000.

• Sabato 5 luglio 10:00-11:00: Prove libere – Campionato Mondiale - Campionato Italiano Off- Shore classe 3D-5000

• Domenica 6 luglio 09:00-10:30: Prove libere – Campionato Mondiale Off Shore classe 3D 5000. 11:30-13:00: LONG RACE – GARA LUNGA. 18:30-19:00: Pilots Red Carpet-Premiazioni

Organizzato con il patrocinio del Comune di Rodi Garganico e con il supporto di partner locali e internazionali, il Mondiale Offshore 2025 rappresenta un’opportunità unica per promuovere il patrimonio naturale e culturale del Gargano attraverso lo sport. «Siamo orgogliosi di ospitare una competizione di tale livello – ha dichiarato il Sindaco Carmine D'Anelli – e di mostrare al mondo la bellezza e l’accoglienza del nostro territorio». «La motonautica è spettacolo, tecnica e passione. Portare un evento mondiale in un luogo straordinario come Rodi Garganico è il segno tangibile della crescita del nostro sport e della sua capacità di coinvolgere territori e comunità. Ma è anche una scelta che unisce cuore e visione. Non è, infatti, solo una competizione di altissimo livello tecnico, ma anche un’occasione per celebrare la storia della motonautica italiana e rendere omaggio a chi, come Paolo Masiero, ha dedicato la vita a questo sport. In uno scenario unico come il Gargano, ci aspettano giornate di grande sport, emozione e partecipazione» ha dichiarato Giorgio Viscione, Presidente Federazione Italiana Motonautica, che ha aggiunto: «la motonautica è spettacolo, tecnica e passione. Portare un evento mondiale in un luogo straordinario come Rodi Garganico è il segno tangibile della crescita del nostro sport e della sua capacità di coinvolgere territori e comunità».

Per Marino Masiero (CEO del Porto di Rodi Garganico): “Questa competizione dimostra l’alto livello della Marina di Rodi Garganico, grazie ad uno staff di eccellenza che opera in sintonia con il contesto istituzionale della Regione Puglia e del Comune di Rodi Garganico. La competizione metterà in campo scafi, team, meccanici e staff che dimostrano come l’Off Shore è vivo e può essere preso a modello per il rilancio delle diverse discipline della motonautica italiana».