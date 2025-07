HBC MILANO: verso il nuovo hero con le Finals!

Dal 9 luglio inizia il periodo più caldo della Hero Battle CUP : 100 atleti provenienti da Cina, Italia, Spagna, Giappone, India, Francia e altri paesi daranno vita ad uno spettacolo unico. I migliori rappresentanti dell’inline freestyle del mondo, infatti, si incontreranno nel cuore di Milano per le Finals. Molto più che campioni ma dei veri ambasciatori internazionali dello sport che non vedono l’ora di ispirare una nuova generazione di atleti appassionati.

Una sfida rovente riservata solo ai Top 20 atleti del ranking mondiale, ovvero:

- i campioni mondiali 2024

- i Top 10 del World Ranking

- i primi due classificati di ogni disciplina e categoria della tappa di qualificazione.



Solo il meglio dello skate freestyle internazionale che accenderà la città, sulla pista dove corre il talento e il desiderio di afferrare l’occasione vincente.



Le Finals di Milano-Hero Battle Cup saranno un’esperienza unica anche per il pubblico, uno spettacolo a chiusura di un evento capace di andare oltre lo sport poichè coinvolge e incoraggia i giovani a credere nelle proprie capacità, invita a diventare protagonisti del cambiamento urbano attraverso lo sport, la cultura e la creatività. Anche il suono animerà la piazza con Musica Live con RDS, ci saranno street food internazionali e skate park allestiti per consentire anche ai più piccoli di provare gli sport su rotelle, shop esclusivi. Per chi volesse avvicinarsi a questo mondo, si svolgeranno anche incontri con gli atleti che popoleranno l’urban village creato attorno all’arena di gara. Curiosità ed entusiasmo saranno le parole d’ordine, lo sport e la creatività rischiano di contagiare tutti e tutte. L’ingresso al villaggio sarà aperto a tutti.