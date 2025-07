Dopo 11 anni torna la Rome Wrestling Academy: spettacolo tra sport e musica all’Infernetto

Grazie al nostro ente sportivo del CONI Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport) , alla Personal Best e al patrocinio del Minicipio X di Roma torna dopo 11 anni la Rome Wrestling Academy di Pier Paolo Pollina che portò in produzioni web e tv nazionale il wrestling con italiani. La RWA fu vista su I Fatti Vostri,Quelli che il Calcio,Il Grande Fratello con Serie web e Tv da Flop Tv della Fox a GXT, ma anche sul cortometraggio Tiger Boy con Gabriele Mainetti.

Spettacolo Domenica 13 Luglio Presso il Centro sportivo comunale

Oasi Aics

Via Varna 66 (Infernetto)

Evento che inizierà dalle Ore 18,00 con delle esibizioni di Karate per poi proseguire con Open Mic Rap con l’etichetta musicale Anemic Records e Senza Zucchero Live. Lo spettacolo continuerà con 9 Match dell’evento di Wrestling più atteso dell’anno con più di 25 lottatori di livello internazionale , visti in America,Messico,Giappone e tutta Europa. L’Evento sarà rigorosamente per famiglie ,sempre rispettoso e mai maleducato. Un Area Food and Beverage allestita da Sagona Bistrot. Potete seguire l’evolversi e la presentazione dello show tramite i nostri social Facebook o Instagram. Per info show e biglietti abbiamo un numero Whatsapp RWA dedicato all’evento 3513299503