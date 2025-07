È morto Baumgartner, famoso per il lancio dalla stratosfera: fatale un malore in volo

Tragedia a Fermo, dove il celebre base jumper e paracadutista Felix Baumgartner è morto in volo. Fatale un malore dopo che si era lanciato con il parapendio a motore. L'austriaco, 56 anni, ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato a terra. Lo schianto su una struttura in legno vicino ad una piscina, con una giovane animatrice che è rimasta ferita ed è al momento ricoverata, anche se non è in pericolo di vita. Baumgartner è stato subito soccorso ma non è stato caricato sull'eliambulanza: il suo cuore ha smesso di battere dopo pochi minuti.