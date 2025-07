Universiadi, oro per Di Veroli nel fioretto: Martini medaglia di bronzo

ESSEN – Il trionfo di Damiano Di Veroli e il bronzo di Tommaso Martini fanno grande l’Italia anche nella terza giornata di gare dell’Universiade 2025 in Germania. Altre due medaglie per il fioretto azzurro a Essen: 24 ore dopo Aurora Grandis, Damiano Di Veroli ha firmato una grande prova, conclusa con il successo nel match decisivo contro il polacco Nowak. Terzo gradino del podio per Tommaso Martini, che porta così a quattro il bottino complessivo della spedizione azzurra dopo le prove individuali. Nella sciabola femminile, stop per tre azzurre negli ottavi di finale. La giornata di Damiano Di Veroli è iniziata con i successi su due atleti di Taipei: Yueh (15-6) e Chen (15-10). Negli ottavi, lo studente dell’Università Link ha avuto la meglio sul tedesco Diestelekamp (15-9). Il match per la zona medaglie ha visto l’atleta delle Fiamme Oro superare nel derby italiano Giulio Lombardi all’ultima stoccata (15-14). Netta, poi, la vittoria in semifinale sul coreano Choi (15-5). Nell’atto conclusivo, Damiano Di Veroli ha battuto il polacco Nowak per 15-12, salendo sul primo gradino del podio e regalando il secondo oro azzurro della spedizione. Per Dami un altro titolo mondiale, stavolta universitario, dopo l’oro Under 20 a Plovdiv 2023. L’altra medaglia di giornata è arrivata grazie a Tommaso Martini, che nei primi due match del tabellone si è imposto sull’atleta di Taipei Hsu (15-9) e sull’ucraino Muruhin (15-14).