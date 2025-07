Pentathlon, Europei Senior: Valentina Martinescu e Matteo Bovenzi d'argento a Madrid 

MADRID (Spagna) - Italia d’argento ai Campionati Europei Senior di Pentathlon Moderno in corso a Madrid. Valentina Martinescu (Junior Asti) e Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare) hanno portato i colori azzurri sul secondo gradino del podio nella staffetta mista disputata oggi. I due giovani pentatleti italiani, alla prima esperienza nella rassegna continentale senior, con grinta ed entusiasmo hanno condotto una bellissima gara in rimonta, terminando al comando dopo il nuoto (1:48.60) e chiudendo la prova di laser run con 1536 punti, alle spalle soltanto della coppia ungherese formata da Blanka Guzi e Mihaly Koleszar (1567) che ha conquistato l’oro . Bronzo per la Francia con Coline Flavin e Leo Bories (1490).

Una giornata ricca di emozioni per la squadra azzurra. Il 20enne romano e la 21enne astigiana, entrambi della categoria Junior, hanno conquistato questo prezioso argento passo dopo passo, dando il massimo in ogni disciplina. Nei giorni scorsi Bovenzi aveva sfiorato la finale nella gara individuale, fermandosi in semifinale, mentre Martinescu aveva chiuso al decimo posto la finale femminile conquistando il bronzo a squadre con Aurora Tognetti (Carabinieri) e Alice Rinaudo (Fiamme Oro).

“Non mi aspettavo questi risultati, vincere due medaglie alla mia prima gara senior è bellissimo, anche perché questa stagione si dava per persa visto che sono di rientro da un infortunio e invece per ora è la stagione internazionale migliore che io abbia mai fatto e sono molto contenta – ha commentato Valentina Martinescu – c’è ancora molto da lavorare, perché sono stata ferma per parecchio tempo e questo non mi ha permesso di esprimere tutto il mio potenziale, ma sono ancora giovane e so che posso dare ancora tanto. A me è sempre piaciuto fare le staffette, mi divertono molto e sono molto contenta di essere riuscita a esprimermi al meglio. Ringrazio la mia famiglia che mi sopporta e supporta tutti i giorni e i miei allenatori che mi seguono costantemente“.

“Questa stagione ha visto per me alti e bassi, molti bassi devo dire, ma questo argento mi aiuta a rimettere la testa al posto giusto ed è una cosa che mi aiuta tanto. Anche la gara individuale è andata abbastanza bene, a parte un paio di errori nel tiro che non mi hanno permesso di accedere alla finale – ha spiegato Matteo Bovenzi – confrontarmi con atleti più grandi, quindi con un livello molto diverso da quello junior, soprattutto nelle discipline tecniche, mi conferma che c’è da lavorare sulla scherma e anche sul tiro. Adesso avremo un collegiale in Inghilterra, poi il Mondiale senior. Ringrazio l’Aeronautica Militare per il supporto e tutto lo staff che mi segue”.

Domani la rassegna continentale si chiuderà con la staffetta femminile e con quella maschile. Per l’Italia gareggeranno Aurora Tognetti e Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Roberto Micheli (Fiamme Oro).