La Rondinella Sporting Village rompe il silenzio: svelato il logo del nuovo centro sportivo di Palestrina

I lavori sono in corso: un patrimonio sportivo che ritorna alla comunità

Mentre i cantieri procedono per trasformare la struttura esistente in un moderno centro polifunzionale, il progetto inizia a dialogare con il territorio. In occasione del Festival del Giglietto (31 luglio - 3 agosto), il progetto La Rondinella Sporting Village svela il proprio logo, primo segnale concreto di una rinascita attesa da migliaia di sportivi della zona. Durante le festività estive di Palestrina, i cittadini possono vedere la ricostruzione 3D del logo in Piazza Santa Maria degli Angeli, registrarsi attraverso QR code per seguire l'evoluzione del progetto e accedere all'iniziativa "Be The First", che garantirà vantaggi esclusivi ai primi sostenitori.

Per decenni, La Rondinella è stata il punto di riferimento per lo sport nell'area prenestina. Le sue piscine hanno visto crescere campioni. Un patrimonio sportivo e sociale che rischiava di andare perduto e che ora tornerà a disposizione del territorio.

"La Rondinella non è solo un centro sportivo, è parte della storia di questo territorio", sottolinea il team di progetto. "Stiamo lavorando per onorare questo patrimonio, creando al contempo una struttura all'avanguardia che possa competere con i migliori centri sportivi della capitale". Il primo segnale: un logo che parla di futuro.

Il nuovo logo che parla al futuro

Il simbolo scelto per rappresentare La Rondinella Sporting Village comunica immediatamente l'approccio del progetto: moderno, dinamico, orientato al futuro. Il design minimalista ed essenziale si costruisce attraverso forme geometriche che esprimono slancio ed energia, evocando il movimento e il volo attraverso linee ascendenti e punte pronunciate. "Il logo è il nostro primo messaggio alla comunità", dichiara il team di progetto. "Volevamo che comunicasse energia, innovazione e quella spinta verso l'alto che caratterizzerà tutto il centro. È solo l'inizio di quello che stiamo preparando per Palestrina".

Presenza digitale e prossimi passi

La Rondinella Sporting Village è ora presente sui social media (@larondinellasportingvillage) e attraverso la landing page www.larondinellasportingvillage.it/bethefirst, dove gli interessati possono registrarsi per ricevere aggiornamenti. Nei prossimi mesi verranno svelati i dettagli del progetto e la gamma completa di servizi che il nuovo centro offrirà. "Non è ancora il momento di svelare i dettagli del progetto, questi arriveranno presto", continua il team. "Ma vogliamo iniziare a costruire un rapporto con la nostra futura community. Chi ci seguirà fin da ora avrà accesso a vantaggi esclusivi quando apriremo le prevendite".