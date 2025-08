World Games, l'Italia punta sulla danza sportiva

I World Games sono, di fatto, i Giochi delle discipline non olimpiche. Un appuntamento imperdibile, con cadenza quadriennale, e numeri pazzeschi: l'edizione che il 7 agosto scatta a Chengdu, sud-ovest della Cina, capoluogo della provincia del Sichuan, venti milioni di abitanti, coinvolgerà 4225 tra atleti e officials, impegnati in 35 sport, 61 discipline, 254 eventi. Complessivamente, l'Italia ha qualificato 208 atleti in 23 sport. La danza sportiva, DanceSport nel pr