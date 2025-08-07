Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Luisa Rizzo, di corsa con i droni ai duecento all'ora

Unica italiana negli sport dell'aria ai World Games in Cina come atleta dell'Aeci, è affetta da atrofia muscolare spinale. "Quando guido mi sento come in moto, la carrozzina sparisce"
Luisa Rizzo, di corsa con i droni ai duecento all'ora
Roale
1 min

Ciò che colpisce maggiormente, ma non unicamente, di Luisa, è la fermezza con cui dice che mai e poi mai tornerebbe indietro. “Oggi – racconta – i bambini che nascono con un’atrofia muscolare spinale, come è capitato a me, hanno a disposizione cure e terapie migliori di quelle che circolavano venti anni fa. Sicuramenti più efficaci nel gestire e rallentare la nostra patologia. Ma io non vorrei tornare bambina, perché sarei diversa da

