Fijlkam Ravenna senza freni. Durante: "Così creiamo consapevolezza"

Il delegato Vito Durante ha incontrato il sindaco Barattoni per promuovere la nuova stagione. “Lo sport rappresenta un collante fondamentale per la nostra società” ha detto il primo cittadino. E Durante è già pronto per un’altra stagione di soddisfazioni
Fijlkam Ravenna senza freni. Durante: "Così creiamo consapevolezza"
4 min

RAVENNA – Un pomeriggio di grande significato sportivo e istituzionale si è svolto presso il Comune di Ravenna, dove il Sindaco Alessandro Barattoni, con delega allo Sport, ha accolto una delegazione della FIJLKAM – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, guidata dal nuovo Delegato Provinciale Vito Durante.

Le figure istituzionali presenti

All’incontro erano presenti dirigenti, tecnici e atleti provenienti dalle principali realtà sportive del territorio, insieme a rappresentanti del CONI – Sezione Provinciale di Ravenna. Un momento voluto fortemente per creare un ponte tra le istituzioni e il mondo dello sport, riconoscendo il valore educativo, sociale e culturale delle arti marziali.Tra le figure istituzionali presenti, un onore è stato avere la presenza del Presidente FIJLKAM Arch. Gianni Morsiani, con lui il Presidente del settore Lotta Olimpia Randi e il Presidente del settore Karate Daniele Lamberti a rappresentare il Comitato Regionale Emilia Romagna e la Coordinatrice tecnica provinciale CONI Silvia Pagliai.

La lista dei premiati

Durante l’evento sono stati premiati giovani atleti distintisi in competizioni nazionali e internazionali nelle rispettive discipline: Judo: Asia Gianese (oro alla Coppa Italia A2, bronzo ai Campionati Italiani Juniores -70 kg), Danilo Naldi (bronzo ai Campionati Europei Master -90 kg). Judo Adattato: Mirko Brighi (oro ai Trisome Games 2024 in Turchia, campione italiano -73 kg), Danilo Brunetto (bronzo Trisome Games, vicecampione italiano -81 kg). Lotta: Dafne Casadio (bronzo ai Campionati Italiani Lotta Libera -46 kg), Alessio Pignato (bronzo Campionati Europei Under 15, oro Campionati Italiani U15 e U17 -75 kg). Grappling: Giulia Garofalo e Fabio Finelli, giovani promesse della disciplina emergente. Karate: Alessandro Cirstea (bronzo ai Campionati Italiani Esordienti 2024 -68 kg), Bianca Medri (oro fase regionale Trofeo CONI 2025 -50 kg).

Le parole di Barattoni e Durante

Il Sindaco Alessandro Barattoni ha così commentato l’iniziativa: “Ho ascoltato con grande interesse i progetti e lo spirito che anima la FIJLKAM. Lo sport rappresenta un collante fondamentale per la nostra società, le arti marziali e gli sport da combattimento insegnano valori come disciplina, autocontrollo e fiducia in sé stessi. Ravenna è orgogliosa di questi giovani campioni e continuerà a sostenerli auspicando il raggiungimento di nuovi traguardi.” Il Delegato Provinciale FIJLKAM Ravenna, Vito Durante, ha dichiarato: “Lo sport è una straordinaria palestra di vita per le nuove generazioni. Impegno, sacrificio, rispetto delle regole e spirito di squadra sono valori che contribuiscono alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili. Le nostre discipline – gli sport da combattimento e le arti marziali – insegnano certamente ad attaccare, ma è nella capacità di incassare i colpi della vita che si rivela la loro forza più grande. Ed è proprio da come impariamo a resistere, a difenderci e a rialzarci, che dipende la nostra riuscita, nello sport e nella vita.

I presidenti e i tecnici all'incontro

Presenti all’incontro anche i presidenti e i tecnici delle associazioni sportive affiliate: Andrea Pignato, Rita Cardone, Carlo Shartos, Erik Fellini, Federico Primelli, Maria Gazzillo, Lorena Lavezzo, Nicola Marzucco, Paola Baroncelli, Tiberio Montanari, Anaysi Hernandez Sarria, Massimo Barboni, Primo Ravaglia, Marina Polidori e Ornella Biolo. L’iniziativa ha segnato un passo importante nel rafforzamento del dialogo tra sport e istituzioni, con l’obiettivo comune di promuovere il benessere giovanile, la cittadinanza attiva e il valore educativo delle arti marziali.

