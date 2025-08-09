Atletica, fino a dove può arrivare Doualla. E l'obiettivo di scendere sotto gli 11"

La vita è fatta di scelte e Kelly Doualla ne ha fatta una importantissima e in età giovanissima, quando molti altri suoi colleghi avrebbero preso altro tempo per capire cosa fare da grandi. Ha lasciato il salto in lungo per dedicarsi alla velocità, ai 100m in particolare e la scelta, a oggi, sembra di quelle giuste. Era la ragazza da battere agli Europei U20 di Tampere e ha mantenuto le aspettative. Medaglia d’oro a soli 15 anni fermando il tempo a 11''22. A