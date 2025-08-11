Federica Brignone esclusiva: "Milano-Cortina? Fino a che non metterò gli sci nessuna risposta definitiva"

Oro ai Mondiali nello slalom gigante, argento nel superG, poi è arrivata la Coppa del Mondo generale - la seconda in carriera, unica italiana ad averla vinta - la Coppa di specialità di discesa libera e quella di slalom gigante, per un totale di 16 podi stagionali e 10 vittorie. A oggi Federica Brignone, se qualcuno ancora non lo sapesse, è la sciatrice italiana più vincente di sempre. «Ma io ho sempre aspirato a essere una delle migliori del mondo - racconta - Quello era il mio obiettivo, il mio sogno come atleta. E sono contenta di avere chiuso la stagione come numero uno del mondo». Federica è uno spirito indomito, nonostante il grave infortunio ai Campionati italiani ad aprile in Val di Fassa: la frattura di tibia e perone della gamba sinistra che ha comportato un delicato intervento e 42 punti di sutura, l’hanno costretta a operarsi nel momento migliore della sua carriera. L’obiettivo è lì che l’aspetta: le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ma nella vita della sciatrice italiana più vincente di sempre c’è anche un altro sogno, per cui si impegna dal 2017. Una pioniera in Italia anche in questo. Si tratta di Traiettorie Liquide, progetto di sostenibilità ambientale, ideato e realizzato per lei e con lei da Giulia e Daniela Mancini che gestiscono la sua immagine, insieme all’artista fotografo Giuseppe La Spada, che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti di temi legati alla salvaguardia dell’ambiente.
Come sta?
Bene. A fine luglio mi sono sottoposta a un’artroscopia al ginocchio sinistro per migliorare e velocizzare il recupero del range articolare. L’operazione è perfettamente riuscita e ora continuo la riabilitazione al J Medical. Ovviamente non è così che avrei pensato di passare la mia estate ma non posso cambiare le cose, sto cercando di vivere quello che posso fare al meglio per realizzare il sogno di tornare per la prossima stagione invernale.
Come sta andando la riabilitazione?
Da quando ho fatto l’intervento mi sono trasferita a Torino al J Medical con ottimi professionisti e faccio una media di 7 ore di riabilitazione e fisioterapia al giorno. Ci sono cose che stanno andando alla grande e altre per cui faccio più fatica. Purtroppo l’incidente è stato veramente brutto ma sono abbastanza positiva e sto davvero lavorando tantissimo. Se si vuole fare qualcosa di grande nella vita bisogna comunque sempre un po’ forzare. Io ho dovuto rispettare la mia gamba, anche perché non avevo alternative ma ho sempre lavorato con dolore. Se avessi ascoltato il mio corpo, probabilmente sarei ancora seduta su una sedia. Se si vogliono affrontare sfide difficili, bisogna andare fuori dalla zona di comfort. Anche perché c’è un obiettivo nel mirino: Milano-Cortina. Non so ancora se riuscirò a prepararmi seriamente a livello fisico. Per il momento vivo alla giornata. Finché non riuscirò a mettere gli sci, e anche lì ci sarà da vedere, non riuscirò a dare delle risposte definitive. Ovvio che il sogno c’è e sto lavorando per quello, altrimenti non farei tutti questi sacrifici.
A proposito di sogni, lei è impegnata da molti anni in un suo progetto di sostenibilità ambientale.
Io sono la voce e il volto di Traiettorie Liquide. Giulia e Daniela Mancini, e l’artista, il fotografo Giuseppe La Spada, ne sono l’anima. Dal 2017 abbiamo iniziato a denunciare problemi legati alla salvaguardia dell’ambiente, a partire dallo scioglimento dei ghiacciai fino all’inquinamento dell’acqua in ogni sua forma, sottolineando l’importanza dell’utilizzo di risorse naturali e sostenibili verso la decarbonizzazione dei consumi. Siamo stati assieme ai bambini a fare pulizie sul lago, in un fiume, sui ghiacciai, nei parchi. Abbiamo cercato di denunciare tutti i i problemi che il nostro pianeta sta affrontando per colpa nostra, cercando di approcciare anche i più piccoli per dare l’esempio a più persone possibili. Penso a dividere bene la spazzatura, evitare di comprare cibi in imballaggi eccessivi, non usare prodotti che inquinano. Io per esempio mi arrabbio tantissimo se si spreca il cibo, se vedo qualcuno inquinare o sprecare l’acqua in docce infinite! Non si tratta di stravolgere la nostra vita: oramai il nostro mondo è cambiato. Ma possiamo usare tutto ciò che è nostra disposizione, compresa la tecnologia, per rendere la nostra vita meno impattante sul pianeta.
Solo il collettivo può fare la differenza.
Sì e no. È importante anche saper acquistare prodotti di aziende che rispettano l’ambiente. Sento spesso dire: “Tanto non lo fa nessuno”. Questa è una deresponsabilizzazione. Però la differenza potremo farla solo se passa il messaggio e ci mettiamo tutti insieme a fare dei piccoli sacrifici. Per questo è molto importante sensibilizzare il più possibile, soprattutto i giovani, come stiamo cercando di fare con Traiettorie Liquide.
Un consiglio concreto per aiutare il pianeta anche nel nostro piccolo?
Uno solo è difficile… Secondo me dobbiamo farci tutti un esame di coscienza. Il consiglio è proprio cambiare le piccole abitudini che possono fare una una grande differenza. Non è che dobbiamo andare in giro a cavallo però ogni tanto si può usare la bicicletta, quando si può, che è green e ti tiene anche più in forma.
Lei è nata a Milano ma si è trasferita tra le montagna della Val d’Aosta a sei anni. Questo ha cambiato il suo rapporto con la natura?
Sì, e ora che sono a Torino per fare fisioterapia mi rendo conto quanto mi manchi la natura di casa mia. Stare in città mi sta stretto, ho bisogno di aprire la finestra e vedere le montagne. Ora più che mai apprezzo la scelta che hanno fatto i miei genitori. E poi, quelle che ho fatto io, che ho comprato casa sempre in Valle d’Aosta. La mia la mia fortuna è stata avere una famiglia appassionata di natura che mi ha trasmesso questa sensibilità.
Si sente dalle sue parole che lei è molto legata alla sua famiglia, soprattutto a suo fratello Davide, che la allena.
Sì, lui poi è sempre con me, non soltanto per gli allenamenti. Come quando siamo andati a Lipari, per lo shooting della prima traiettoria. Io mi sono immersa in tenuta da gara con sci, casco, scarponi e bastoni perché volevamo raccontare il mio impegno e il mio legame con il mare, minacciato dalla sconsiderata azione dell’uomo, che sta alterando irrimediabilmente l’ecosistema marino. Bardata da capo a piedi, ho rischiato di annegare con tutto quel peso addosso. Per fortuna Davide e altri apneisti erano lì per sostenermi, nel vero senso della parola. E poi anche il casco mi ha aiutata a restare a galla. Ma guardate le splendide e suggestive foto di Giuseppe La Spada che abbiamo realizzato.
Grazie allo sci, lei è sempre a contatto con la natura.
La cosa bella del nostro sport è che godiamo di panorami pazzeschi e stiamo sempre all’aria aperta. Vivere a stretto contatto la natura ha i suoi pro e i suoi contro, ogni tanto ci sono certe giornatacce… Ma anche quando nevica forte è veramente bello. Io mi sveglio molto presto per salire in pista e allenarmi ma non mi è mai pesato. Oltretutto non soffro tanto il freddo e grazie allo sci sono una che si adatta molto facilmente ad ogni situazione. Poi stando sempre a stretto contatto con la natura ho imparato a rispettare molto l’ambiente, perché mi rendo davvero conto di come sta cambiando, dal mare alla montagna. Se trattiamo male il pianeta, purtroppo lui inizia a crollare e le conseguenze ricadono su tutti noi.
Il 24 luglio è stato l’Earth Overshoot Day - giorno del sovrasfruttamento della Terra - data in cui si stima che l’umanità abbia esaurito l’intero budget annuale di risorse e servizi ecologici della natura. Da allora siamo in debito.
E il conto sarà molto salato, ma sta a noi decidere. Con il pianeta è un dare e avere.
Che cosa c’è nel futuro di Traiettorie Liquide?
Le Traiettorie Liquide per ora sono sei: il mare, flora e fauna marina, il lago, lo scioglimento dei ghiacciai, la decarbonizzazione, e la deforestazione. Per il futuro abbiamo già tante idee ma con quello che mi è successo quest’anno è stato difficile organizzarsi. Però ci stiamo lavorando. Ci piacerebbe affrontare l’argomento dei pro e dei contro riguardo l’intelligenza artificiale, e come potrebbe aiutarci a sensibilizzare sul tema del rispetto per l’ambiente.
Com’è vissuta questa tematica all’interno del mondo dello sci professionistico?
La sensibilità è cambiata, ora si fa molta più attenzione e anche i comitati organizzatori delle gare si sono evoluti. Per fare un esempio, adesso abbiamo a disposizione posate e piatti organici e anche i bidoni per fare la differenziata. Poi purtroppo ci sono problemi che è più difficile eliminare, come ad esempio il consumo energetico degli impianti di risalita. D’altra parte fare sport è un’abitudine sana, l’importante è cercare di essere sempre un po’ più green. Con la nostra federazione internazionale abbiamo richiesto un calendario più sostenibile e ottimizzato a livello di spostamenti: abbiamo mandato una lettera firmata da tutti gli atleti, vedremo cosa decideranno. L’Italia è molto sensibile su queste tematiche.
