Federica Brignone esclusiva: "Milano-Cortina? Fino a che non metterò gli sci nessuna risposta definitiva"

Sì e no. È importante anche saper acquistare prodotti di aziende che rispettano l’ambiente. Sento spesso dire: “Tanto non lo fa nessuno”. Questa è una deresponsabilizzazione. Però la differenza potremo farla solo se passa il messaggio e ci mettiamo tutti insieme a fare dei piccoli sacrifici. Per questo è molto importante sensibilizzare il più possibile, soprattutto i giovani, come stiamo cercando di fare con Traiettorie Liquide.

Un consiglio concreto per aiutare il pianeta anche nel nostro piccolo?

Uno solo è difficile… Secondo me dobbiamo farci tutti un esame di coscienza. Il consiglio è proprio cambiare le piccole abitudini che possono fare una una grande differenza. Non è che dobbiamo andare in giro a cavallo però ogni tanto si può usare la bicicletta, quando si può, che è green e ti tiene anche più in forma.

Lei è nata a Milano ma si è trasferita tra le montagna della Val d’Aosta a sei anni. Questo ha cambiato il suo rapporto con la natura?

Sì, e ora che sono a Torino per fare fisioterapia mi rendo conto quanto mi manchi la natura di casa mia. Stare in città mi sta stretto, ho bisogno di aprire la finestra e vedere le montagne. Ora più che mai apprezzo la scelta che hanno fatto i miei genitori. E poi, quelle che ho fatto io, che ho comprato casa sempre in Valle d’Aosta. La mia la mia fortuna è stata avere una famiglia appassionata di natura che mi ha trasmesso questa sensibilità.

Si sente dalle sue parole che lei è molto legata alla sua famiglia, soprattutto a suo fratello Davide, che la allena.

Sì, lui poi è sempre con me, non soltanto per gli allenamenti. Come quando siamo andati a Lipari, per lo shooting della prima traiettoria. Io mi sono immersa in tenuta da gara con sci, casco, scarponi e bastoni perché volevamo raccontare il mio impegno e il mio legame con il mare, minacciato dalla sconsiderata azione dell’uomo, che sta alterando irrimediabilmente l’ecosistema marino. Bardata da capo a piedi, ho rischiato di annegare con tutto quel peso addosso. Per fortuna Davide e altri apneisti erano lì per sostenermi, nel vero senso della parola. E poi anche il casco mi ha aiutata a restare a galla. Ma guardate le splendide e suggestive foto di Giuseppe La Spada che abbiamo realizzato.

Grazie allo sci, lei è sempre a contatto con la natura.

La cosa bella del nostro sport è che godiamo di panorami pazzeschi e stiamo sempre all’aria aperta. Vivere a stretto contatto la natura ha i suoi pro e i suoi contro, ogni tanto ci sono certe giornatacce… Ma anche quando nevica forte è veramente bello. Io mi sveglio molto presto per salire in pista e allenarmi ma non mi è mai pesato. Oltretutto non soffro tanto il freddo e grazie allo sci sono una che si adatta molto facilmente ad ogni situazione. Poi stando sempre a stretto contatto con la natura ho imparato a rispettare molto l’ambiente, perché mi rendo davvero conto di come sta cambiando, dal mare alla montagna. Se trattiamo male il pianeta, purtroppo lui inizia a crollare e le conseguenze ricadono su tutti noi.

Il 24 luglio è stato l’Earth Overshoot Day - giorno del sovrasfruttamento della Terra - data in cui si stima che l’umanità abbia esaurito l’intero budget annuale di risorse e servizi ecologici della natura. Da allora siamo in debito.

E il conto sarà molto salato, ma sta a noi decidere. Con il pianeta è un dare e avere.