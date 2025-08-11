La Federazione italiana sport orientamento (Fiso) e tutto lo sport piange Mattia Debertolis . Il giovane atleta, nato a Trento nel 1996, è morto in Cina nell'ospedale di Chengdu , dove era stato ricoverato a causa di un malore durante la prova cinese di Middle ai World Games, disputata venerdì scorso in condizioni di caldo estremo. Debertolis, ingegnere civile che lavora a Stoccolma, era un atleta esperto della Nazionale italiana di Corsa Orientamento e secondo le prime ricostruzioni stava svolgendo regolarmente la gara quando il suo GPS, dispositivo di cui sono dotati tutti gli atleti, ha improvvisamente smesso di trasmettere, segnalandolo fermo. Anomalia che ha fatto scattare immediatamente le operazioni di soccorso. Il corridore è stato così individuato e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato poi raggiunto dalla madre e il fratello, accompagnati da Gabriele Viale, presidente del PWT Italia (società di appartenenza dell’atleta) e rappresentante del Presidente Fiso, arrivati dall'Italia. Fin da subito le sue condizioni sono state definite dallo staff medico critiche, tanto da avviare dei consulti con altri ospedali cinesi, per stabilire un differente e appropriato percorso terapeutico. Il quadro clinico però si sarebbe aggravato nel pomeriggio di oggi, con la famiglia che attraverso il sito della Fiso aveva comunicato di aver dato l'Estrema Unzione al ragazzo, officiata dal Vescovo di Chengdu.

La triste notizia della morte

"Mattia ci ha lasciato, assistito fino in fondo dalla madre Erica, dal fratello Nicolò, dal resto della famiglia in Italia con il papà Fabio e i nonni, dal presidente della sua società Gabriele Viale, da Stefano Raus e dai suoi compagni di squadra Francesco, Anna e Caterina, da Alessio Tenani e Riccardo Scalet, da tutta la governance della IOF e dal Comitato Organizzatore dei World Games, dai medici e dagli infermieri dell’Ospedale di Chengdu, dai rappresentanti del Governo italiano in Cina, dal nostro amore e da quello di chi ti ha conosciuto ovunque nel mondo. Ciao Mattia, faremo tutti del nostro meglio per onorare il tuo ricordo", questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Fiso.

"Mi sembra tutto così assurdo - aveva detto ieri il padre Fabio al Iltquotidiano.it -. Mattia non si è risvegliato. È stato il caldo estremo. Faceva caldissimo, ma Mattia non avrebbe mai mollato o rinunciato, ci teneva troppo. Durante il percorso ha perso i sensi. Bisognerà aspettare per avere risposte, quello però che continuo a dirmi è che mio figlio era molto allenato".