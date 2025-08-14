Di padre in figlio, il parapendio a motore in Italia è... Biondo

In effetti, quando al pilota durante il volo si chiede di agganciare delle palle con i piedi e infilarle in una cesta, più che alla prova decisiva del Campionato mondiale di paramotore, per esteso parapendio a motore, si potrebbe pensare a una nuova edizione di Giochi senza Frontiere. E invece a Pasquale Biondo, siciliano di nascita e marchigiano d’adozione – “Sono decollato dalla provincia di Trapani – racconta non senza un pizzico di autoironia – e sono