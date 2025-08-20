Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Laurenzi show, il deltaplano ha il suo nuovo "re dei re"

Argento mondiale individuale e oro a squadre, il pilota verolano ha battuto tutti al Campionato italiano: "Siamo i migliori interpreti della disciplina, come vincere un altro titolo iridato"
Roale
1 min

Volano, gli uccelli volano, cantava il maestro Battiato. “E volare con loro – vi assicuro – è un’emozione unica, indescrivibile”. Proviamoci. “Sfruttiamo le stesse correnti, abbiamo una posizione di volo che ricorda quella dei rapaci e guardiamo alla bellezza del paesaggio con il loro punto di vista. In poche parole, questo è il volo libero”. Cioè, senza l’ausilio di un motore. Il mezzo più affascinante – molto

