Virtus Swimming Worlds, gli azzurri volano a Bangkok

E' partita ieri dall'aeroporto di Fiumicino la nazionale di nuoto che parteciperà ai Virtus Swimming Worlds Championship, la manifestazione riservata ad atleti con disabilità intellettive in programma dal 24 al 29 agosto a Bangkok, in Thailandia. Tredici gli azzurri convocati per l'evento sportivo che conta la partecipazione di circa 400 atleti in rappresentanza di 40 nazioni. Accolti dal personale di Aeroporti di Roma e di Adr Assistance, la delegazione della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, guidata dal consigliere federale Nicoletta Carnevale e accompagnata dallo staff tecnico e medico formato da Marco Peciarolo, Roberto Cavana, Corrado Rametta, Francesco Saponaro e Vincenzo Desiderio, raggiungerà la Thailandia dove giovedì inizierà un programma di allenamento, prima dell'inizio dell'evento iridato previsto per domenica con la cerimonia di apertura e le gare dei 400 m stile libero, 100 m dorso, 50 m rana e la staffetta 4x100 m stile libero mista.
"Affrontiamo questo appuntamento con serenità e con una gran voglia di partecipare - ha detto il referente tecnico nazionale, Marco Perciarolo -. Il livello tecnico è cresciuto in maniera esponenziale, ci sarà molto da lottare per stare davanti. Ma tutto il lavoro svolto in questa stagione ci dà fiducia: andiamo a Bangkok con consapevolezza, determinazione e grande ottimismo. Dopo i Global Games di Vichy, questo è l'appuntamento più importante del quadriennio. Ce la metteremo tutta per tornare con risultati significativi".