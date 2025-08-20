Virtus Swimming Worlds, gli azzurri volano a Bangkok

E' partita ieri dall'aeroporto di Fiumicino la nazionale di nuoto che parteciperà ai Virtus Swimming Worlds Championship, la manifestazione riservata ad atleti con disabilità intellettive in programma dal 24 al 29 agosto a Bangkok, in Thailandia. Tredici gli azzurri convocati per l'evento sportivo che conta la partecipazione di circa 400 atleti in rappresentanza di 40 nazioni. Accolti dal personale di Aeroporti di Roma e di Adr Assistance, la delegazione della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, guidata dal consigliere federale Nicoletta Carnevale e accompagnata dallo staff tecnico e medico formato da Marco Peciarolo, Roberto Cavana, Corrado Rametta, Francesco Saponaro e Vincenzo Desiderio, raggiungerà la Thailandia dove giovedì inizierà un programma di allenamento, prima dell'inizio dell'evento iridato previsto per domenica con la cerimonia di apertura e le gare dei 400 m stile libero, 100 m dorso, 50 m rana e la staffetta 4x100 m stile libero mista.