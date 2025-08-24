Pescante, l'ingegnere che fa danzare gli elicotteri

Riuscite a immaginare un trentenne di Cittadella, ingegnere meccatronico specializzato nella progettazione e programmazione di sistemi di controllo per la robotica, vincere un Campionato del Mondo di aeromodellismo facendo danzare – la scelta del verbo è sua – il suo elicottero radiocomandato sulle note della taranta? “In realtà era un mix di vari gruppi e generi, tre minuti e mezzo in cui ho mischiato l’hip hop dei Gorillaz, un po’ di musica elettr