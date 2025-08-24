Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Mondiali ritmica, Sofia Raffaeli medaglia d'oro nel cerchio

L'atleta azzurra a Rio de Janeiro conquista il metallo più pregioso davanti alle rivali Nikolova e Simakova
1 min

Sofia Raffaeli è d'oro. L'atleta azzurra ai Mondiali di ginnastica ritmica di Rio de Janeiro batte tutti al cerchio e bissa il successo di Sofia 2022. Dopo lo splendido bronzo conquistato venerdì nell’all-around, oggi l’atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato si era qualificata alle finali di specialità con un settimo posto (invece terza nelle clavette e quarta con la palla). Un primo posto guadagnato nell'ultima giornata della kermesse iridata, con il punteggio di 30.650 che ha lasciato alle sue spalle le avversarie Stiliana Nikolova (29.950) della Bulgaria e Anastasia Simakova (29.400) della Germania. L'azzurra si è esibita per prima, accompagnata dalle note di “Tu si na cosa grande” di Domenico Modugno. L'atleta marchigiana sarà in scena oggi pomeriggio anche nelle finali di palla e clavette.

