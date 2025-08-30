Ferrara capitale mondiale del volo

Precisione, capacità di osservazione, puntualità ed, ovviamente, una certa abilità. Elementi che fanno del rally aereo, tra le discipline comprese negli sport aeronautici, una delle più impegnative e spettacolari. Innanzitutto, perché si svolge in equipaggio: pilota e navigatore lavorano insieme in perfetta sinergia. L’obiettivo principale, come vedremo più avanti nel dettaglio, è la precisione nella navigazione e nell’osservazione,