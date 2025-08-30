Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Ferrara capitale mondiale del volo

Da oggi l'aeroporto cittadino ospita la rassegna iridata di rally: più di cinquanta equipaggi in gara e tante iniziative per i cittadini. Il presidente Aeci Stefano Arcifa: "Fatta la scelta giusta, un'iniziativa modello per il Paese"
Ferrara capitale mondiale del volo
Roale
1 min

Precisione, capacità di osservazione, puntualità ed, ovviamente, una certa abilità. Elementi che fanno del rally aereo, tra le discipline comprese negli sport aeronautici, una delle più impegnative e spettacolari. Innanzitutto, perché si svolge in equipaggio: pilota e navigatore lavorano insieme in perfetta sinergia. L’obiettivo principale, come vedremo più avanti nel dettaglio, è la precisione nella navigazione e nell’osservazione,

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte