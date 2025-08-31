Aurora Tognetti, splendido bronzo ai Mondiali di Pentathlon

Medaglia di bronzo per Aurora Tognetti nell'ultima giornata di gare ai Mondiali Senior di Pentathlon Moderno di Kaunas, in Lituania. L'azzurra è stata protagonista di una gara strepitosa ed è salita sul podio al termine della sua prima finale iridata Senior individuale. L'atleta romana ha chiuso con 1432 punti, alle spalle della quattordicenne egiziana Farida Khalil (1457 punti) e dell’ungherese Blanka Guzi (1445 punti).