Aurora Tognetti, splendido bronzo ai Mondiali di Pentathlon

La nazionale italiana chiude con il primo posto la prova a squadre davanti a Gran Bretagna ed Egitto
Aurora Tognetti, splendido bronzo ai Mondiali di Pentathlon
1 min

Medaglia di bronzo per Aurora Tognetti nell'ultima giornata di gare ai Mondiali Senior di Pentathlon Moderno di Kaunas, in Lituania. L'azzurra è stata protagonista di una gara strepitosa ed è salita sul podio al termine della sua prima finale iridata Senior individuale. L'atleta romana ha chiuso con 1432 punti, alle spalle della quattordicenne egiziana Farida Khalil (1457 punti) e dell’ungherese Blanka Guzi (1445 punti).

L'Italia festeggia l'oro a squadre

L'Italia conquista anche la medaglia d'oro a squadre per l’Italia, grazie alle ottime prove della stessa Tognetti con Valentina Martinescu, undicesima a 1406 punti, e Maria Beatrice Mercuri, quindicesima con 1391 punti. Alle spalle della nazionale italiana, che ha chiuso con 4229 punti, si sono piazzate la Gran Bretagna (4209) ed Egitto (4198).

