Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Volley, basket, tennis: è un’Italia sempre più vincente. Ora manca il calcio

La nazionale da due edizioni non si qualifica al mondiale e rischia anche in vista del prossimo in America
Volley, basket, tennis: è un’Italia sempre più vincente. Ora manca il calcio© ANSA
Roale
1 min

E’ sempre più un’Italia dei record. Non a caso nelle ultime due olimpiadi, prima Tokyo e poi Parigi, la spedizione azzurra ha fatto registrare il record di medaglie del Paese. Sempre 40, ma in Francia con due ori in più rispetto al Giappone. Un successo multidisciplinare, quello italiano, che colpisce tutti: dalla pallavolo al basket, passando per il tennis e perfino il ciclismo che ha ripreso quota, aggiungendo ai trionfi della pista, la competitività della s

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte