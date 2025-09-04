Volley, basket, tennis: è un’Italia sempre più vincente. Ora manca il calcio

E’ sempre più un’Italia dei record. Non a caso nelle ultime due olimpiadi, prima Tokyo e poi Parigi, la spedizione azzurra ha fatto registrare il record di medaglie del Paese. Sempre 40, ma in Francia con due ori in più rispetto al Giappone. Un successo multidisciplinare, quello italiano, che colpisce tutti: dalla pallavolo al basket, passando per il tennis e perfino il ciclismo che ha ripreso quota, aggiungendo ai trionfi della pista, la competitività della s