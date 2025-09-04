A pochi giorni dalla partenza, è confermata la presenza di oltre 15 velivoli anfibi ultraleggeri provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Il tour, che si svolgerà dal 5 al 22 settembre, sarà articolato in 8 tappe da Venezia a Gallipoli (Lecce) e si svilupperà in 17 giorni per un totale di circa 2mila km da percorrere in volo. La m anifestazione – denominata “Gidro d’Italia Idrovolante 2025” – è organizzata dall’associazione Aviazione Marittima Italiana, con la collaborazione di Aeronautica Militare, Associazione Arma Aeronautica-Aviatori d’Italia, Associazione Trasvolatori Atlantici e l’Associazione Pionieri dell’Aeronautica e con il supporto del network alberghiero Caroli Hotels.

Il programma del “Gidro d’Italia in Idrovolante 2025” prevede la partenza venerdì 5 settembre dall’aeroporto Nicelli di Venezia con una sosta all’idroscalo storico Sant’Andrea dell’Isola delle Vignole. I velivoli raggiungeranno poi nell’ordine l’idrosuperficie “IdroCaproni” sul Lago d’Iseo a Marone (Brescia), l’idroscalo “Battellieri Colombo” sul fiume Ticino a Pavia, l’idrosuperficie Airone dell’Isola d’Elba (Livorno), l’idroscalo storico di Vigna di Valle sul lago di Bracciano (Roma), l’area marina antistante alla Rotonda Diaz sul lungomare Caracciolo di Napoli, i Laghi di Sibari a Cassano Ionio (Cosenza), l’idroscalo storico “Luigi Bologna” a Taranto, fino ad arrivare lunedì 22 settembre sull’idrosuperficie dell’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli (Lecce). Nelle varie tappe, saranno organizzate numerose iniziative, tra cui conferenze e mostre a carattere aeronautico, proiezione di documentari storici, incontri con autorità locali e scuole, voli promozionali e anche degustazioni di specialità enogastronomiche.

“Siamo molto soddisfatti del grande interesse che ha suscitato il primo Gidro d’Italia in Idrovolante, sia da parte di tanti piloti di velivoli anfibi ultraleggeri, sia dagli Enti pubblici e dalle Amministrazioni locali che ci hanno garantito il loro supporto”, ha dichiarato Orazio Frigino, presidente dell’Aviazione Marittima Italiana. “Questo originale tour intende promuovere la bellezza del volo idro, celebrando la gloriosa tradizione italiana nel settore degli idrovolanti ad un secolo esatto dal raid aereo del pioniere Francesco De Pinedo, che nel 1925 raggiunse l’Australia e il Giappone ai comandi del piccolo idrovolante S.16bis Gennariello. Sarà anche un’occasione per sensibilizzare le autorità nazionali e locali e anche il grande pubblico sui vantaggi e le potenzialità dell’idrovolante come mezzo di trasporto versatile per un nuovo turismo intermodale e sostenibile”