Apre la MotoGp, chiudono Sinner e Alcaraz: tutti gli orari, le tv e le info di una super domenica di sport

Tanti gli appuntamenti sportivi in questa domenica, 7 settembre 2025, con svariati italiani protagonisti. Il ricco menù si apre alle 14 con il Motomondiale e il Gran Premio di Catalogna della classe MotoGp per poi proseguire con la finale del Mondiale di pallavolo femminile , il Gp Premio d'Italia di Formula 1 a Monza, gli ottavi di finale degli Europei di Basket con l'Italia sul parquet e il gran finale di Sinner che si gioca il titolo degli Us Open di tennis contro Alcaraz. Ecco la guida completa per seguire tutti gli appuntamenti di oggi.

MotoGp, la gara in Catalogna

Si parte alle 14 con il semaforo verde della MotoGp in Catalogna con Bagnaia che cerca di ritrovare la luce e Marc Marquez che corre veloce verso il titolo mondiale 2025. Ecco come vedere in televisione e in streaming la gara sul circuito del Montmeló: LEGGI LA NOTIZIA.

L'Italia di Velasco si gioca il titolo mondiale

Alle 14.30 è il momento dell'inizio della finale del campionato del mondo di pallavolo femminile: si affrontano l'Italia di Julio Velasco, detentrice del titolo olimpico e della Nations League, e la Turchia del ct italiano Daniele Santarelli. La partita può essere seguita in tv e in streaming: LEGGI LA NOTIZIA

La Formula 1 a Monza: Leclerc sogna

Alle 15 semaforo verde anche per la Formula 1, che è a Monza per il Gran Premio d'Italia. Nonostante il dominio McLaren e le difficoltà di questa stagione, la Ferrari sogna il riscatto con Leclerc e Hamilton, che possono contare sulla carica del pubblico e su un circuito favorevole. Il monegasco, in rosso, ha già vinto a Monza nel 2019 e lo scorso anno. La gara sarà trasmessa in diretta in tv e in streaming: LEGGI LA NOTIZIA

L'Italia del basket contro Doncic

Alle 17.30 palla a due per gli ottavi di finale degli Europei di basket, con l'Italia di coach Pozzecco che affronta la Slovenia della stella Doncic. Gli azzurri, dopo aver superato brillantemente la prima fase, non possono più sbagliare per poter puntare a una medaglia. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming: LEGGI LA NOTIZIA

Sinner contro Alcaraz per gli Us Open

Il gustoso menù sportivo della domenica si chiude al meglio stasera con la finale degli Us Open che mette di fronte, ancora una volta, il nostro Jannik Sinner allo spagnolo Carlos Alcaraz. La partita inizierà alle 20, ora italiana, e sarà ovviamente trasmessa in diretta tv e in streaming: LEGGI LA NOTIZIA.