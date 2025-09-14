Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Mondiale parapendio, l'Italia torna sul podio

In Brasile il team guidato dal capo squadra Profiti dietro Francia e Spagna nella prova a squadre. "Di nuovo su alti livelli, ma serve un ricambio generazionale". Il presidente Aeci Arcifa: "Il nostro Paese leader del movimento".
Mondiale parapendio, l'Italia torna sul podio
Roale
1 min

L’Italia del volo compie un’altra impresa nei cieli internazionali. Già campioni iridati – e da otto edizioni consecutive! – nel deltaplano e leader mondiali nel paramotore – oro e bronzo individuali e argento a squadre nell’ultima rassegna in Francia -, gli azzurri agguantano uno storico bronzo nel parapendio, mettendosi in scia alla Francia e alla Spagna, nazioni tradizionalmente leader della disciplina, soprattutto negli anni recenti, insieme ad A

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte