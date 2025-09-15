Conto alla rovescia per la "La Granfondo del Montefeltro"

Organizzato e promosso dal Consorzio GAU: Gubbio Alta Umbria, consta di due momenti fondamentali: la gara domenica 12 ottobre, organizzata dall’ASD Velo Club Gubbio, coadiuvata dalle altre associazioni ciclistiche del territorio, e il contorno, il sabato 11, di varie iniziative per cicloturisti, accompagnatori, famiglie e bimbi. L’evento è alla sua prima edizione, ha come main sponsor il Park hotel ai cappuccini e l’onore di ospitare alla manifestazione la campionessa olimpica Alessandra Sensini, che ha partecipato a ben 6 Olimpiadi, vincendo un oro, un argento e due bronzi. La campionessa di windsurf, in questa occasione non parteciperà alla gara competitiva ma, in sella alla sua bicicletta, curioserà per Gubbio e il territorio circostante.

LA GARA: Il percorso Medio di 80 km con 1440 metri di dislivello passa per Semonte, Mocaiana, Pietralunga, per tornare verso Gubbio da Pianello, Cantiano e Scheggia. Il percorso, Lungo di 138 km con 2095 metri di dislivello, si sviluppa a cavallo dell’Appennino Umbro Marchigiano caratterizzato da salite brevi ma impegnative come la salita di Nogna, il Valico Pantani, Serravalle di Carda, il passo Moria, già noto per aver ospitato il Giro d’Italia, questo 2025 anche il Giro d’Italia donne, il Valico di Scheggia, la Cima e le Gole del Bottaccione. Iscrizioni e percorso gara con altimetria granfondogubbio.it

La partenza, per le centinaia di iscritti, che godranno del traffico sospeso per tutto il passaggio della corsa, è prevista da Gubbio, storica città medievale, per poi dirigersi verso Semonte, celebre per le sue cantine in cui si produce Dolcetto sin dai tempi della presenza piemontese. Da qui si prosegue verso Mocaiana, l'antica Makajanus, legata alla leggenda del dio bifronte Giano e di Pit, il dio del metallo e della forza, che si dice regnasse tra la terra e l’Olimpo. Il tracciato continua offrendo scorci suggestivi come quello del Castello di Carbonana, risalente alla fine del XII secolo, e affrontando la salita di Nogna che conduce a Pietralunga, nota per il tartufo e per i suoi monumenti storici come la Pieve di Santa Maria (VIII-X secolo) e la Rocca Longobarda di forma pentagonale. Attraversando il valico Pantani, dove c’è una targa a ricordare il grande campione degli anni ’90, i partecipanti passeranno per Serravalle di Carda, borgo di origine medievale, per poi affrontare un tratto pianeggiante di circa 30 km fino ad Acqualagna, patria del tartufo marchigiano. Qui, nella centrale Piazza Enrico Mattei, dedicata all’illustre concittadino nato nel 1906, spazio al momento di ristoro. La seconda parte del percorso riprende attraversando Smirra, antico insediamento bizantino, famosa per la sua fontanella "portafortuna". Si continua poi verso Cagli, citata persino nell’Eneide, crocevia di salite leggendarie come il Monte Petrano, il Catria e il Nerone, già protagonisti del Giro d’Italia. Attraverso le suggestive gole si giunge a Pianello, proseguendo poi per il passo Moria, già noto per aver ospitato il Giro d’Italia anche delle donne proprio questo 2025 si arriva a Cantiano, borgo noto per le sue amarene tanto apprezzate dai Savoia. Da qui, si affronta l’ultimo valico di Scheggia, per rientrare infine a Gubbio attraverso il celebre passaggio della Madonna della Cima, godendo della discesa che attraversa le spettacolari Gole del Bottaccione, dove ancora si intravede la traccia di Iridio, il meteorite che secondo vari studi scientifici ha causato l’estinzione dei dinosauri. Un percorso che non è solo competizione, ma anche un autentico viaggio tra cultura, natura e mito.

La gara è affiancata da interessanti iniziative per tutto il weekend, di seguito il programma:

Sabato 11 ottobre al mattino dalle 10.30

“Pedala, mangia e bevi” è la prima a partire con un percorso nel centro storico con aperitivo itinerante, per adulti e bambini, in loco sarà possibile noleggiare una e-bike per i meno allenati. Il ricavato dell'evento sarà devoluto in beneficenza a: Hope4U - Insieme contro Batten “Gimkana al villaggio” al Piazzale dei Frondizi è un’attività per bambini organizzata dall’Ikuvium Bike Adventure dove istruttori specializzati istraderanno i più piccoli all’uso corretto della bicicletta attraverso un percorso con simpatici ostacoli. Ikuvium è l’antico nome di Gubbio. Il pomeriggio dalle 16.00 è aperto uno SPAZIO BIMBI con animazione e varie attività BICI e PAROLE un talk show tematico sul mondo della bici con vari protagonisti. Dalle 19.00 un effervescente aperitivo al tartufo con DJ set, offerto dal Consorzio GAU.

Le iniziative della domenica 12 ottobre

Alle 10:00 è previsto il tour di Gubbio sul trenino Gubbio Express per immergersi nella storia della città medievale, la corsa unica e gratuita, è riservata agli accompagnatori e le famiglie degli atleti in gara. Dalle 10.00 alle 13.00 la Funivia per il Colle Eletto è aperta per godere del panorama della città dall’alto Alle 11.00 parte la visita guidata a piedi per Gubbio, una passeggiata con Daniele l’eugubino per conoscere le bellezze della città. Dalle 10.00 alle 18.00 La mostra Extinction che racconta la vita sulla terra prima e dopo la scomparsa dei dinosauri, dovuta all’iridio che colpì la Terra, le cui tracce si trovano alle Gole del Bottaccione, focalizzandosi sul tema delle grandi estinzioni.

