Alessia Zecchini regina dell’apnea: vince l’oro ai Mondiali in Grecia

"Aspettavo questo oro da quattro anni”, ha raccontato. “Gli ultimi appuntamenti mondiali sono sempre stati molto difficili e non riuscivo a spiegarmi bene i motivi, visto che in allenamento le prestazioni erano meravigliose. Poi qualche giorno fa mi si è accesa la lampadina e ho capito che c'era qualcosa che mi portava a disidratarmi molto prima del tuffo". Alessia ha tolto il riscaldamento e ha fatto quello che sa fare meglio. "Tecnicamente sono preparatissima, dovevo semplicemente godermiogni istante, che è la cosa più importante, e cercare di non sbagliare nulla senza farmi distrarre da nessun pensiero, qualunque esso fosse. E così è stato. Portare a casa una medaglia d'oro è una gioia immensa".

Adesso che il Mondiale è finito, è tempo di meritate vacanze, Zecchini è già proiettata al futuro: "Avrei puntato a qualcosa di più ma dagli errori si impara sempre, tanto, e anche più che dalle vittorie. Ne farò tesoro e la prossima stagione darò ancora di più".