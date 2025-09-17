Alessia Zecchini regina dell’apnea: vince l’oro ai Mondiali in Grecia

Alessia Zecchini è sempre la regina dell'apnea. La pluriprimatista mondiale ha conquistato oggi la medaglia d'oro ai Mondiali di CMAS a Mytikas, in Grecia, con la misura di 105 metri in 3 minuti e 26 secondi in assetto costante con le pinne. Una soddisfazione enorme per l'apneista romana, dopo l'argento con la monopinna arrivato due giorni fa.
"Aspettavo questo oro da quattro anni”, ha raccontato. “Gli ultimi appuntamenti mondiali sono sempre stati molto difficili e non riuscivo a spiegarmi bene i motivi, visto che in allenamento le prestazioni erano meravigliose. Poi qualche giorno fa mi si è accesa la lampadina e ho capito che c'era qualcosa che mi portava a disidratarmi molto prima del tuffo". Alessia ha tolto il riscaldamento e ha fatto quello che sa fare meglio. "Tecnicamente sono preparatissima, dovevo semplicemente godermiogni istante, che è la cosa più importante, e cercare di non sbagliare nulla senza farmi distrarre da nessun pensiero, qualunque esso fosse. E così è stato. Portare a casa una medaglia d'oro è una gioia immensa".
Adesso che il Mondiale è finito, è tempo di meritate vacanze, Zecchini è già proiettata al futuro: "Avrei puntato a qualcosa di più ma dagli errori si impara sempre, tanto, e anche più che dalle vittorie. Ne farò tesoro e la prossima stagione darò ancora di più".