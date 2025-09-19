Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Gallipoli, via al Campionato Italiano Formula Windsurfing Fin 2025

Dal 19 al 21 settembre i migliori atleti della specialità in gara per il titolo tricolore. La città candidata a ospitare il Mondiale 2027
Gallipoli, via al Campionato Italiano Formula Windsurfing Fin 2025
1 min
Grande appuntamento a Gallipoli con il Campionato Italiano Formula Windsurfing Fin 2025 dal 19 al 21 settembre. L'organizzazione è curata dall'A.S.D. Club Velico Ecoresort Le Sirene, capeggiata dal presidente Gabriele Lazzari e dal direttore sportivo Francesco De Blasi, in collaborazione con il Circolo della Vela Gallipoli e LNI Gallipoli. Partner Local's Crew Salento. L'avvio delle prove è previsto per oggi alle 14:00. Partecipano alla gara i 10 migliori atleti della classe Formula Windsurfing divisione FIN (pinna) che si sfideranno per l'assegnazione del titolo di campione italiano. Tra gli iscritti anche il brasiliano Carlo Alberto IsaacGallipoli è ufficialmente in lizza per l'assegnazione del Campionato del mondo Formula FIN per il 2027. L'evento è organizzato con il supporto della Regione Puglia, Regione Europea dello Sport 2026 e dell’Assessorato alla Sanità e al Benessere Animale e allo Sport per Tutti. 

