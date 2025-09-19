Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Internazionali di danza sportiva, lo show si avvicina, Roccatti si candida a protagonista

Dal 3 al 5 ottobre il Palatiziano ospiterà i big della disciplina, il 28enne di Rocca Priora già campione del mondo sarà il beniamino di casa: "Romani, venite a vederci, sarà un'emozione unica"
Internazionali di danza sportiva, lo show si avvicina, Roccatti si candida a protagonista
La Cina è vicina. Andrea Roccatti, 28 anni da Rocca Priora, pittore mancato, ballerino riuscitissimo, grande interprete della difficile specialità delle “dieci danze”, lo sa bene. Campione del mondo nel 2022, plurimedagliato europeo, più volte campione italiano, da anni stabilmente nelle prime posizioni del ranking internazionale (nel 2025, per dire, ha fatto due vittorie e un terzo posto), Andrea risponde al telefono da Chengdu, dove domani si esibirà

