Internazionali di danza sportiva, lo show si avvicina, Roccatti si candida a protagonista

La Cina è vicina. Andrea Roccatti, 28 anni da Rocca Priora, pittore mancato, ballerino riuscitissimo, grande interprete della difficile specialità delle “dieci danze”, lo sa bene. Campione del mondo nel 2022, plurimedagliato europeo, più volte campione italiano, da anni stabilmente nelle prime posizioni del ranking internazionale (nel 2025, per dire, ha fatto due vittorie e un terzo posto), Andrea risponde al telefono da Chengdu, dove domani si esibirà