'Cage Warriors', lo sbarco in Italia nel 2022

Fondata a Londra nel 2001, Cage Warriors Fighting Championship - Cage Warriors o CWFC - è un'associazione irlandese di arti marziali miste presieduta da Graham Boylan, da dove è partita anche la stellare carriera dell’icona Conor McGregor. L’incredibile e adrenalinica manifestazione, ospitata nel corso degli anni in Galles, Scozia, Irlanda, Giordania, Libano, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Russia, Danimarca, è giunta in Italia nel 2022 grazie a Lorenzo Borgomeo, head coach del più importante team italiano di MMA, l'Aurora MMA. “Il supporto e la fiducia del Cage Warriors nel nostro paese e nei nostri fighters mi sorprende sempre di più. Un progetto che era nato per testare un territorio si è rivelato un successo senza precedenti ed ora grazie a tutto questo lavoro e a questa fiducia anche l’Italia è un vivaio europeo per entrare nell’ Olimpo del combattimento, l’UFC”, afferma orgogliosamente Lorenzo Borgomeo.

A Ostia i migliori fighters e il match femminile Penco-Pidroni

Tra i protagonisti della serata Dario Bellandi, l’atleta più titolato d’Italia che difenderà la cintura dei pesi medi, e Daniele Scatizzi e Francesco Nuzzi, due leggende italiane che faranno il loro attesissimo ritorno. Nella gabbia anche Niccolò Solli e Khadim Dia, tra i nomi più promettenti della scena europea, Luca Borando, Niko Ceraglia, Emanuele Tetti, Dylan Hazan, Simone D'anna e Pietro Mochetti, oltre a numerosi derby romani e italiani che promettono spettacolo puro. Infine spazio anche alle donne con il match femminile più importante nella storia delle MMA italiane ed europee: Chiara Penco vs Fabiola Pidroni.

Quando: Sabato 4 ottobre 2025, dalle ore 17:00

Dove: Palapellicone, Ostia – Roma

Biglietti disponibili sul sito ufficiale: www.cagewarriors.com.