Valeria Zullo conquista l'oro agli Europei di windsurf in Toscana: "Non potevo fallire"

Valeria Zullo ha conquistato anche i Campionati Europei Assoluti di windsurf che si sono svolti dal 9 al 14 settembre a Punta Ala, in Toscana. La pluricampionessa di windsurf - cinque titoli mondiali vinti, 11 titoli italiani anche in classe Olimpica e uno agli internazionali di Ibiza nel 2022, volto conosciutissimo della tv anche grazie alla partecipazione alla tredicesima stagione di Masterchef - si è imposta tra le donne nella classe Windsurfer nonostante arrivasse da un agosto non proprio felice a causa della rottura di tre costole . A fine gara tutta la sua gioia: "Non mi sono allenata come avrei voluto ma la voglia di vincere era così tanta che non potevo fallire. Il mio impegno è stato significativo grazie al mio sponsor Acqua Filette con il quale ho sentito subito una grande affinità. Il mio sport è legato alla natura e all'ecosostenibilità proprio come le bottiglie di acqua Futura in alluminio completamente plastic free. Andando alla partenza, un giorno mi era caduta in acqua la bottiglietta e ho iniziato a cercarla ovunque con virate e strambate fino a quando ho visto luccicare la mia bottiglia argentata a pelo dell'acqua blu nello splendido golfo. L'ho subito recuperata, bevuta e portata con me alla vittoria. Una grande soddisfazione per me e le persone che ci hanno creduto. Partecipare è bello ma vincere la medaglia d'oro è bellissimo!".