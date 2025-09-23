Il Flag Football pronto per gli Europei di Parigi

Tutto è pronto a Parigi per i Campionati Europei di Flag Football - variante senza contatto del football americano - che, dal 25 al 27 settembre, ospiteranno le migliori nazionali maschili e femminili d'Europa all’inseguimento del prestigioso titolo continentale. Tra le nazionali presenti ci sarà anche l’Italia, che da Parigi inizierà il suo percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028: il Flag Football, infatti, farà il suo esordio olimpico ai Giochi Estivi di Los Angeles 2028. Uno sport giovane e inclusivo che oggi conta oltre 20 milioni di praticanti in 100 paesi del mondo.

« Ogni volta che includiamo un nuovo sport tra le discipline olimpiche siamo davvero entusiasti e il Flag Football ci sembra davvero una scelta perfetta: è veloce, innovativo e orientato ai giovani - spiega Pierre Ducrey, Sports Director del Comitato Olimpico Internazionale - Non è affatto uno sport solo “ americano”: i recenti risultati internazionali hanno dimostrato che la competitività è ampia e che possono esserci molte sorprese. Siamo convinti che a LA28 vedremo un torneo equilibrato, con i migliori contro i migliori, e l ’ eventuale presenza di grandi nomi della National Football League renderà il tutto ancora più emozionante. Ci aspettiamo una competizione spettacolare, equilibrata e capace di dare una spinta enorme allo sviluppo del Flag Football a livello mondiale».



Nel nostro Paese, il football americano ha una tradizione di oltre 40 anni e può contare su un movimento in continua espansione, come dimostrano anche i numeri registrati dal Flag Football nella stagione 2025. Ad oggi si contano 54 squadre senior (maschili e femminili) e 69 squadre giovanili distribuite nei tre campionati junior (U13, U15 e U17, misti, maschi e femmine). Inoltre, il movimento femminile - nato molto più di recente rispetto a quello maschile - è cresciuto moltissimo negli ultimi 5 anni, portando quasi al raddoppio del numero di atlete nazionali iscritte alle competizioni internazionali.

Icona del Flag Football femminile è Nausicaa Dell’Orto: atleta e pioniera di questo sport in Italia, nonché Consigliere Federale FIDAF e NFL Flag Football Global Ambassador. “Il debutto del Flag Football alle Olimpiadi è qualcosa che sembrava impossibile fino a pochi anni fa - racconta Dell’Orto - Quando avevo 16 anni, guardavo questo sport da cheerleader. Per le ragazze non c’era posto. Poi ho iniziato a giocare ma dovevamo allenarci al parco, perché nessuno ci voleva. Mio padre mi diceva che era una perdita di tempo e che mi sarei fatta solo male. È cambiato tutto quando la Federazione ha creduto in noi: oggi giocare a Flag Football è la normalità e, finalmente, nessun genitore potrà mai dire che quello che facciamo è una perdita di tempo, perché è uno sport Olimpico! Il debutto a LA28 sarà un momento unico, per mostrare al mondo quanto il Flag Football possa essere inclusivo, spettacolare e capace di unire culture diverse».

Le aspettative sono altissime anche per Luke Zahradka, quarterback italo-americano della Nazionale Italiana di Flag Football. Per lui rappresentare l’Italia è già un onore, ma poterlo fare a cinque cerchi sarebbe il coronamento di una carriera internazionale. “LA28 è il momento perfetto per l’esordio olimpico del Flag Football. Il fatto che si giochi in America attirerà un’attenzione enorme, sia dalla NFL sia da parte dei tifosi di tutto il mondo - sottolinea Zahradka - Le nuove generazioni potranno avvicinarsi a questa disciplina e scoprire quanto è affascinante questo sport: il legame che si crea con i compagni di squadra è uno degli aspetti più divertenti del Flag Football. Una squadra di 12 persone che lavora per un unico obiettivo crea ricordi unici e amicizie che durano per tutta la vita. Lo stile di gioco veloce rende il Flag Football emozionante, mentre le diverse strategie e tipologie di schemi lo rendono davvero intrigante”.

A condividere la stessa emozione è anche Vinny Papale: wide receiver esplosivo nonché figlio d ’ arte (il padre è il leggendario Vince Papale dei Philadelphia Eagles), che ha giocato a livello professionistico negli Stati Uniti, prima di abbracciare il progetto della Nazionale Italiana di Flag Football. « Provo un ’ infinità di emozioni indossando la maglia dell ’ Italia. Quando ero piccolo, per un giocatore di football non era neppure un ’ opzione partecipare ai Giochi Olimpici. Voglio vincere una medaglia alle Olimpiadi e non potrei essere più orgoglioso di avere la possibilità di farlo indossando la maglia dell ’ Italia - spiega Papale - Sono assolutamente convinto che il debutto olimpico del Flag Football possa aiutare lo sviluppo di questo sport in Italia. Il Paese ha già radici forti nel football, con diversi italiani che hanno giocato in NFL in passato o che lo fanno tuttora. Ma vederlo su un palcoscenico così importante, mostrerà ai ragazzi che un giorno potranno vincere la medaglia più ambita».