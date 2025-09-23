Campionato Italiano Polo U.S. Polo Assn., da venerdì 26 al 5 ottobre torna lo show al Roma Polo Club

Prima l'Europeo in Polonia, poi il Mondiale di Arena Polo negli Stati Uniti. Il campionato italiano di Polo 2025, organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri e anche per questa edizione griffato U.S. Polo Assn., si incastra nel momento migliore possibile, il periodo clou della stagione. Con la Nazionale reduce dal quarto posto europeo e in procinto di partire per Charlottesville (Virginia), le star del Polo - tra questi, anche Stefano Giansanti e Giordano Magini, convocati al pari di Mariano Raigal per il Mondiale di Arena Polo - scendono in campo da venerdì 26 settembre a domenica 5 ottobre al Roma Polo Club, uno dei 'salotti' del polo italiano, per un evento attesissimo e che nel 2024 vide la vittoria del team di UnoAerre Acquedotto Romano.

Saranno sette le squadre in campo, divise in due gironi, per un totale di 17 partite in programma: nel girone A, da tre squadre, sono state inserite S&K Team-Fideuram, Impresion Polo e Harpa-Farout, mentre nel girone B composto da quattro team ci saranno UnoAerre Acquedotto Romano, Moonlooker-La Cavallerizza, Cria del Mar e Agua Alta. Si qualificano per la finale le prime classificate di ogni girone, con le seconde che giocheranno la finale per il terzo posto e le restanti tre squadre che con la formula del round robin si sfideranno per il miglior piazzamento nella graduatoria.

L'ingresso alle tribune del Roma Polo Club sarà gratuito, con il Campionato Italiano che lo scorso anno si chiuse con il sold out e 1500 spettatori presenti sugli spalti ad ammirare una disciplina che nel corso degli anni - tra il Polo tradizionale e l'Arena Polo, proposto al Galoppatoio con Italia Polo Challenge all'interno dello CSIO Piazza di Siena-Master d'Inzeo - ha saputo ritagliarsi uno spazio importante all'interno del calendario equestre nazionale.

POLO FOR SMILES

Anche quest’anno, domenica 5 ottobre, tornerà l’appuntamento con 'Polo for Smiles', l’evento di charity che unisce sport e solidarietà al Roma Polo Club a sostegno dei programmi medici di Operation Smile nei Paesi a basso e medio reddito. Grazie alla straordinaria partecipazione delle edizioni precedenti sono state garantite assistenza medica e interventi chirurgici a pazienti con labiopalatoschisi in Perù, Ghana e Madagascar. Polo for Smiles, abbinato alle finali del campionato, sarà una giornata da vivere tra sport, intrattenimento, attività per adulti e bambini e tanta solidarietà con l’obiettivo di raccogliere fondi per portare assistenza medica e chirurgica a bambini e adulti nati con malformazioni del volto in Madagascar.

Si stima che in questo Paese, ogni anno, un bambino su 2.000 nasca con una malformazione del volto. Tuttavia, l’alto tasso di povertà, la carenza di personale sanitario qualificato e di infrastrutture ospedaliere rendono difficile l’accesso alle cure. È per questo che Operation Smile, fin dal 2007, fornisce nel Paese assistenza medica e chirurgica gratuita e di qualità. Da allora, sono stati eseguiti interventi chirurgici su più di 4.300 pazienti.