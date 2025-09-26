Umbria Crossing il 27 e il 28 settembre a Bettona

Una tredicesima edizione ricca di novità; Umbria Crossing è un progetto che unisce sport, natura, arte e spiritualità proponendo tre distanze di trail running (10, 20 e 50 km) e 3 tre distanze di mounatin bike (25,45, 65 Km) nel cuore verde d’Italia. Ricco il programma di eventi collaterali con Gianni Poli ospite speciale. Coniugare la passione per la corsa con la bellezza e la storia millenaria dell’Umbria. Bettona, Sabato 27 Settembre indosserà le scarpe da trail e con lei le centinaia di runners che, provenienti da tutta Italia, e da tutto il mondo, celebreranno, durante tre giorni di eventi, la loro passione per il trail running. Saranno tre le distanze per uno sviluppo per la quasi totalità lungo sentieri, strade sterrate, single track, con panorami che si aprono inaspettati sulla valle Umbra: Bettona Crossing 50 km, un percorso rinnovato, con un dislivello positivo di circa 1960 m, partenza ore 9:00; gara competitiva e valida per IUTA Grand Prix, certificata ITRA, e qualificante per UTMB (2 punti ITRA). Shortrail degli Olivi 20 km, con dislivello positivo 870 m, partenza ore 10:00. Sprint 10 km (novità 2025), dislivello 300 m, partenza ore 9:30 dalla “Madonnina dei Cacciatori”, con navetta dal centro di Bettona. Segnalazione accurata con nastri, frecce, volontari, medical assistance, punti di ristoro (7 per il 50 km, 3 per il 20 km, 2 per il 10 km). Tempo limite: 9 h per il 50 km, 4 h per il 20 km, 2 h per lo Sprint. Al km 38, chi non supera la soglia in 7 h verrà indirizzato su un percorso alternativo di sicurezza.

Il giorno successivo, domenica 28 Settembre, lungo gli stessi sentieri, si svolgerà la gara di mountain bike Bettona Etruscan Extreme per l’organizzazione di Bettona Mtb, gara conclusiva di Mtb Tour Toscana: tracciati impegnativi con salite e discese tecniche, chilometri e chilometri di single track nel bosco, adrenalina pura.

Prevista anche la combinata Bettona Duathlon Off Road 2 Days che unisce trail e mountain bike.

Extra: più di una gara

Un fine settimana all’insegna della qualità della vita, per gente attiva, nel pieno rispetto della natura circostante: ricco il programma collaterale con tante iniziative speciali. Gianni Poli sarà l’ospite speciale. Una leggenda della maratona, un’ispirazione per generazioni di runners; dal record italiano alla New York City Marathon fino alla Cortina Dobbiaco Run, cinquanta anni di passione. Gianni parlerà di corsa, sacrificio, passione e sogni che diventano realtà. Venerdì 26 Settembre 2025, ore 18:30 a Bettona, al Cenacolo di San Crispolto. Un’occasione unica per ascoltare la voce di chi ha scritto la storia della maratona.

Torna anche il progetto Crossing Girls di Lisa Borzani, tutto al femminile, dedicato alle trail runners in preparazione alla gara: un viaggio lungo sei mesi che è terminerà proprio a Bettona; tre step di allenamento per affrontare e portare a termine, con il sorriso, la prima gara di ultra-trail. Lisa con Paolo Pajaro guideranno anche un mini trail camp, in programma venerdì 26 Settembre: sotto la loro guida esperta i più piccoli vivranno un pomeriggio all’insegna del trail, dell’avventura, della natura con il sorriso. Il futuro del trail running inizia da qui.

Previsto anche il trekking etrusco, una camminata sportiva per tutti, con partenza ed arrivo nel cuore del borgo, con visita finale al Museo della città, in collaborazione con il Comune di Bettona e il Lions Club Perugia Centenario.

Cosa attende i partecipanti al traguardo

Al termine c’è il “villaggio dell’ospitalità” nel suggestivo duecentesco convento di San Crispolto: musica, birra, vini, frullati corner e sapori del territorio, il pasta party organizzato dalla Proloco di Bettona, un’area posturale per il recupero muscolare, in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia ed uno spazio per i tatuaggi, il tutto con vista panoramica su tutta la valle umbra. In sintesi: perché correre Bettona Crossing e Bettona Etruscan Extreme? Per immergersi nei sentieri etruschi e umbri tra arte, storia e natura, scegliendo la distanza giusta: dalla sfida ultratrail alla sprint da 10 km. Per partecipare a un evento organizzato con cura, con assistenza, ristori e servizi top, vivendolo come esperienza culturale e multisensoriale, non solo sportiva.